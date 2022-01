Health workers attend to people with various ailments at the Sta. Ana Hospital's triage area in Manila on Jan. 7, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA—Umabot na sa critical level ang occupancy rate ng ilang pribadong ospital sa Metro Manila dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19.

"Tumataas talaga lalo na sa National Capital Region, Kahapon mga 15 private hospitals ang halos puno na. Nandun na sila sa critical occupancy level. Ibig sabihin, 85 percent and above," ani Dr. Jose Rene De Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines.

Tinuturing naman na nasa "high-risk" o 70 hanggang 85 porsiyento ang occupancy rate ng 20 pang pagamutan, aniya.

Ani De Grano, karamihan sa mga pasyenteng naospital ay hindi bakunado o hindi pa fully vaccinated. Marami rin umanong bata ang nagkakasakit ng COVID-19 pero kalimitan ay moderate ang sintomas ng mga ito.

Sinabi rin ng doktor na marami ring healthcare workers ang nagpositibo sa COVID-19 at kailangan mag-quarantine.

"Inexpect namin 'yan dahil masyado tayong maluwag nung Christmas vacation but then ang problema po itong ating bagong variant. Mukhang masyadong highly transmissible," aniya.

