Hindi pa kailangang iakyat sa Alert Level 4 ang Metro Manila, sabi ngayong Lunes ng Malacañang sa harap ng patuloy na pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon.

Ayon kay acting presidential spokesperson Karlo Nograles, hindi pa pasok ang National Capital Region (NCR) sa mga pamantayan ng Inter-Agency Task Force para sa Alert Level 4 dahil hindi pa naman umaabot sa high o critical risk ang hospitalization rate sa rehiyon.

"As of the moment, ang Metro Manila nasa moderate pa tayo sa total bed utilization natin. So it is not enough for us to declare Alert Level 4," ani Nograles.

"But immediately kung tumama po 'yan, we will not hesitate to declare Level 4, in any area or escalate any area to Alert Level 3," dagdag niya.

Ayon kay Nograles, ang mataas na vaccination rate sa NCR ang posibleng dahilan kung bakit hindi pa gaanong mataas ang hospitalization rate sa rehiyon.

Pero ayon sa Department of Health, kung pagbabasehan ang dami ng mga nahahawahan at pinapasok sa ospital, posibleng umakyat na rin ang hospitalization rate sa mga susunod na araw.

Bukod din sa bilang ng bakanteng hospital beds, kailangan din umanong isaalang-alang ang dami ng mga natitirang health worker sa ospital, lalo't marami na rin sa kanilang ang nagkakasakit.

Ayon din kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos, nagkasundo ang Metro Manila mayors na panatilihin sa Alert Level 3 sa ngayon ang rehiyon.

"We will continuously monitor specifically the [health care utilization rate], kung ano ang mangyayari dito. At kung kinakailangang dalhin sa Alert Level 4, at any time 'papasok po namin but for the meantime the mayors see no need to escalate to Alert Level 4," ani Abalos.

Hanggang Enero 15 na lang ang pag-iral ng Alert Level 3 sa Metro Manila.

Nagbabala rin si Abalos laban sa mga nagpapakalat ng mga maling balita.

Para naman kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, sapat na sa ngayon ang Alert Level 3 sa Metro Manila.

Ayon kay Concepcion, kaunti na lang naman ang lumalabas dahil sa pangamba sa omicron.

Karaniwan na rin aniyang matumal ang mga negosyo pagkatapos ng Pasko.

"Alert Level 3 at this point in time, to me, is sufficient. People are not going out," ani Concepcion.

Pero aminado ang opisyal na kailangang maghigpit kung may posibilidad na ma-overwhelm ang mga ospital sa dami ng mga kaso.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang Pilipinas ng panibagong record high na 33,169 bagong kaso ng COVID-19.

Dahil dito, umabot na sa 2,998,530 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 157,526 ang active cases.

— Ulat nina Pia Gutierrez at Doris Bigornia, ABS-CBN News