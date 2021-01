DepEd nagbabala laban sa donation scam

MAYNILA – Binalaan ng Department of Education ang publiko laban sa mga grupong ginagamit ang pangalan ng ahensiya, at mga opisyal at tauhan nito para manghingi ng mga pinansiyal na donasyon.

Ayon sa DepEd, nakatanggap ito ng mga ulat na may mga gumagamit ng pangalan ng kagawaran, ni Secretary Leonor Briones, at iba pang opisyal ng ahensiya para makakuha ng pera.

Mayroon pang mga ginagaya ang boses ni Briones sa paghingi ng salapi.

"We would like to reiterate to the public that the Department has not authorized any individual or group to conduct such activity especially in the name of the Secretary," sabi ng DepEd sa isang pahayag nitong Sabado.

Ayon sa DepEd, iniimbestigahan na rin nila ang mga ulat katuwang ang mga awtoridad.

Sakaling maka-engkuwentro ng kahina-hinalang transaksiyon, maaari anila itong iulat sa DepEd Central Office sa pamamagitan ng sumusunod na contact details:

(02) 8636-1663

(02) 8633-1942

depedactioncenter@deped.gov.ph

