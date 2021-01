Bahagi ng LRA building sa QC, nasunog

MAYNILA - Nasunog ang bahagi ng Land Registration Authority sa kanto ng East Avenue at NIA Road sa Quezon City nitong Linggo.

Nasunog ang IT office sa ikalawang palapag ng gusali, na pribadong kompanyang subcontractor ng LRA umano ang may-ari, ayon kay Fire Chief Insp. Joseph Del. Mundo, chief of operations ng Bureau of Fire Protection-QC.

Watch more in iWantTFC

Hindi pa tukoy ng BFP kung nadamay din ang land titles na hawak ng LRA.

Walang naiulat na nasaktan sa insidente at inaalam pa ang sanhi ng sunog na umabot sa unang alarma. Posible umanong electrical wiring ang dahilan, ayon sa BFP.

Sumugod naman si Public Attorney's Office chief Persia Acosta sa lugar dahil halos kadikit lang ng kanilang opisina ang gusali ng LRA.

Nais ipagiba ni Acosta ang gusali dahil magkatabi ito at ang PAO office, at kung sakali baka nadamay pa sila, aniya.

FROM THE ARCHIVES:

Watch more in iWantTFC