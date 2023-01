Pila ng mga debotong nais magbigay-pugay sa imahe ng Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand, Maynila, Enero 9, 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

(UPDATE) Daan-daang deboto ang nabigyan ng medical assistance kasabay ng pagdiriwang ng Itim na Nazareno, sabi ngayong Lunes ng Philippine Red Cross (PRC).

Ayon sa tala ng PRC, mula Enero 7 hanggang Lunes, umabot na sa 552 tao ang kanilang nabigyan ng atensiyong medikal.

Nasa 100 deboto naman ang naging pasyente kung ngayong Lunes lang ang pagbabatayan, sabi ng PRC.

Mga sugat sa paa ang karaniwang injury ng mga deboto habang ang iba'y nagpapa-check naman ng blood pressure, karamiha'y senior citizen, sabi ni Jaylord Abrigado, officer-in-charge ng PRC Safety Services.

Nabibigyan naman agad umano ng gamot ang mga pasyente kung kailangan.

Muling iginiit ng PRC na may foot patrols at first aid stations mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church.

May anim na ambulansiya ring naka-deploy at field hospital sa command post malapit sa Manila City Hall.

May mga team din ang Manila disaster office sa Quiapo Church at Quirino Grandstand, na wala pang naiulat na emergencies, sabi ng lokal na pamahalaan.

Nagpaalala ang mga awtoridad sa mga deboto na dapat maging handa kung makikiisa sa pagdiriwang ng Itim na Nazareno.

Pinaalalahanan ang mga debotong dalhin ang mga medication o maintenance, kumain sa tamang oras, at sumunod pa rin sa health protocols kontra COVID-19.

Sa pagtataya ng mga awtoridad hanggang tanghali ng Lunes, daan-libong deboto na ang nakiisa sa pagdiriwang sa Quiapo Church at Quirino Grandstand, kahit wala ang tradisyunal na prusisyon na Traslacion bunsod ng patuloy na pandemya.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News

