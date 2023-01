THAILAND - Nagbigay babala sa mga Pilipino sa Thailand ang Embahada ng Pilipinas sa nasabing bansa patungkol sa patuloy na pagtanggap nila ng mga ulat at sumbong mula sa mga kababayan na sila ay biktima ng human trafficking sa mga bansang sakop ng Mekong Region, kabilang na ang Laos at Myanmar.

Ayon pa sa Embahada, kailangang maging mapanuri at mag-ingat ang publiko sa mga online post at advertisement patungkol sa mga umano’y trabaho sa Thailand lalong-lalo na sa Facebook at iba pang social media pages dahil dito umano nagkalat ang mga kahina-hinalang job recruiters o employers kabilang na ang transnational organized crime syndicates.

Nadadagdagan pa ang mga ulat ng mga Pilipinong pinangangakuan ng trabaho sa Thailand pero sa huli, dinadala ang mga biktima sa mga kalapit bansa tulad ng Myanmar at Laos at ginagamit sa mga ilegal na aktibidad kahit labag sa kanilang kalooban.

Dagdag pa ng Embahada, ang mga job vacancies ay kadalasang nangangailangan umano ng “customer service representatives” sa Thailand pero isa pala itong patibong para gamitin ang mga aplikante sa mga ilegal na gawain.

Mahigpit na nagbigay babala ang Embahada sa mga kababayan na sa lahat ng gustong magtrabaho overseas, kinakailangang dumaan sa tamang proseso ayon na rin sa mga patakaran ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA para makaiwas sa anumang panloloko o ilegal na recruitment.

Payo pa ng Embahada na agad ipagbigay alam sa kanilang opisina ang anumang kahina-hinalang gawain o impormasyon patungkol sa mga biktima ng human trafficking at ilegal na recruitment at maaari ring iulat sa mga sumusunod na ahensya ng Pilipinas:

POEA Anti-Illegal Recruitment contact details

PE in Thailand contact details

Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) Actionline: 1343

POEA Anti-Illegal Recruitment

Website: https://www.facebook.com/airbranch/

Email: airbranch@dmw.gov.ph

Telephone No.: +63 287210619

Embassy of the Philippines in Bangkok

Email: bangkok.pe@dfa.gov.ph

Telephone No.: (+66) 8198-97116

Mobile No. (+66) 8992-65954

Source: PH Embassy in Thailand | DFA