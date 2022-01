Omicron variant: Walang lockdown sa England, mga Pinoy sa Spain, hirap sa pagbago-bagong COVID restrictions

LONDON – Maganda ang simula ng 2022 dahil pinawi agad ni Prime Minister Boris Johnson ang mga pangamba ng lockdown sa kabila ng pagtaas ng COVID-19 infections dulot ng Omicron variant sa England. Sa Spain hindi naman ganap na “happy” ang New Year dahil ramdam ng mga Pinoy doon ang hagupit ng pabago-bagong lockdown restrictions.

ENGLAND

Sinabi ni Prime Minster Boris Johnson na kahit patuloy na tumataas ang COVID cases hindi magpapatupad ng lockdown.

Kahit tapos na ang holiday season, mananatili ang plan B at walang lockdown. Inaasahang palalawigin na lang pagkatapos ng January 26 deadline ang pagpapatupad ng pagsuot ng face mask sa public setting, COVID passport at kung posible ay ang work from home.

“There should be no shutdown of the country again,” pahayag ni Prime Minister Boris Johnson.

Inanunsiyo rin ni Johnson na mula susunod na linggo, ang higit 100 thousand critical workers sa key industries tulad ng food processing, transport at border force ay dapat nang sumailalim sa daily COVID test.

SPAIN

Sa Spain, may iba’t ibang mga estratehiya ang mga regional government sa pagharap sa hamon ng Omicron variant. Dahil sa pabago-bagong restrictions, may seryosong epekto ito sa mga Pilipino at kanilang kabuhayan.

Ayon kay Cristobal Villena, nagbawas ng empleyado ang kanyamg pinapasukang restaurant.

“Nagtatrabaho ako sa restaurant. Dati sa gabi marami (ang kliyente). Ngayon ay nagbabawas na kami ng trabajadores. Malapit yung trabaho ko sa hotel, nasa 40% lang daw ang kanilang kliyente,” sabi ni Villena, na residente ng Barcelona.

Pati ang peak season ng flight bookings, apektado rin, ayon kay Jayla Ogayon, supervisor ng isang airline company sa Baleares island.

“Bumaba yung flight bookings. Tapos may mga ibang na-cancel na flights dahil sa pandemya, dahil dito sa Omicron variant. Natatakot kami na mangyari na naman yung nangyari noong 2020 na magkaroon na naman ng lockdown dahil sa increase ng mga cases,” pangamba ni Ogayon.

Dahil bawas ang turista, naglabas ng kanilang ipon ang ibang migrante dahil nagpadala sila ng pera noong Pasko sa kanilang pamilya.

“Although bumaba yung ano ng tourists, yung mga Latin Americans na taga-rito, sila yung mga nagpapalit, nagpapadala. So sa amin parang hindi pa po namin ramdam,” sabi ni Sheila Catalan, na nagtatrabaho sa isang money remittance and exchange center sa Barcelona.

Ayon sa Spanish Ministry of Health bago natapos ang 2021, nasa 90% na ng populasyon na nasa edad dose pataas ang may kumpletong bakuna na.

Higit 80% naman ng mga 60-taong gulang pataas ay nabigyan na ng booster jab. Habang higit 25% ng mga edad lima hanggang onse anyos ang nakatanggap na ng first dose.

