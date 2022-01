Halos 150 bahay natupok sa sunog sa Cebu

Larawan mula sa Mandaue CCDRRMO.

Natupok ang halos 150 na mga bahay sa Sitio Utnai, Barangay Tingub, Mandaue Ctiy Sabado ng gabi.



Ayon sa lokal na Bureau of Fire Protection, umabot sa second alarm ang sunog na nagtagal ng isang oras bago ma-fire out at tumulong na ang halos 24 na mga fire responder galing sa iba’t-ibang bayan at barangay.

Hindi pa tukoy ang dahilan ng sunog na nagsimula sa bahay ng isang Felix Amodia.

Nasa mahigit P1 milyon ang pinsala ng sunog.

Inilipat na sa evacuation center ang mga biktima na nangangailangan ngayon ng pagkain, gamit at mga hygiene kits.

Samantala, isang sunog din ang nirespondehan sa Sitio Lipata, Barangay Looc sa Lapu-lapu City at limang bahay ang natupok na agad namang binigyan ng ayuda ng lokal na pamahalaan.

—Ulat ni Annie Perez

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more on iWantTFC