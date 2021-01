P13 bilyon na IRM fund, na-liquidate na: PhilHealth

Facade ng PhilHealth Head Office sa Pasig City. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Walang umanong nawala o naibulsang pondo sa Interim Reimbursement Mechanism (IRM).

Ito ang iginiit ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) dahil na-liquidate na umano ng mga health care institutions (HCIs) ang kabuoang P13.03 bilyon o 87 porsyento ng P14.97 bilyon na pondo sa ilalim ng IRM, mula Dec. 21, 2020.

Ayon kay PhilHealth spokesperson Rey Balena, “all properly accounted for” ang P14.97 bilyon na pondo sa IRM na tinanggap ng 711 pagamutan sa buong bansa.

Ang IRM ay ang cash advance program ng PhilHealth para bigyan ang mga ospital ng calamity fund na magagamit ng mga pasyente ngayong panahon ng pandemya.

“So, these are not lost, these are not pocketed as alleged. The IRM is properly accounted for and this has been used for the patients,” ani Balena.

Sa datos mula sa PhilHealth, nasa kabuoang 353 HCIs ang kumpleto na ang liquidation, habang 358 pang HCI ang hinihintay na magsumite ng karagdagang liquidation.

Ang PhilHealth NCR-Central Region ang tumanggap ng pinakamalaking pondo na P1.93 billion, at nakapag-liquidate na ng P1.41 bilyon.

Noong Agosto 2020, ibinulgar ni dating PhilHealth anti-fraud legal officer Thorrsson Montes Keith sa Senado na nagnakaw ang mga opisyal ng ahensya ng P15 bilyon gamit ang iba’t ibang pamamaraan, kabilang ang paglalabas ng IRM fund sa mga ospital na wala namang hawak na kaso ng COVID-19.

Agad sinuspinde ng PhilHealth ang IRM upang pag-aralan ang implementasyon at tugonan ang mga naungkat na isyu sa programa.

“It has been suspended completely,” sabi ni Balena.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC