Malaking bahagi ng Negros Occidental binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan

MAYNILA - Binaha ang maraming lugar sa lalawigan ng Negros Occidental dahil sa walang tigil na malakas na pag-ulan simula pa Biyernes.

“May mga cities and municipalities po tayo kaninang affected na ng flooding because of torrential rains and light to moderate to heavy to sometimes severe rains dito sa ating area sa province ng Negros Occidental,” ayon kay Zeaphard Caelian, head ng Disaster Management Program Division ng lalawigan.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Caelian na ang mga lugar na apektado ng pagbaha ay Talisay, Silay, EB Magalona, Victorias, Cadiz, Sagay at Escalante.

“Mostly sa Northern Negros 'yung ating flooding incident,” sabi niya.

Libong katao din ang inilikas sa mga evacuation centers. Dagdag ni Caelian, lampas tao ang inabot ng baha sa ibang lugar.

“'Yung continuous rains talaga ang isang factor, plus marami rin kaming nakitang obstruction sa ating mga river system like mga garbage, siltation ng river banks and river system nakapag-contribute sa taas ng tubig sa ating area,” paliwanag niya.

Sa nakarating na partial report mula sa Victorias, nasa 1,089 pamilya ang na-evacuate dahil sa baha.

Sa Talisay naman, higit 200 pamilya ang nasa evacuation centers, habang 295 pamilya mula sa 19 barangay naman ang inilikas din sa Silay City.

Dagdag ni Caelian, may mga pamilya nang nagsiuwian sa kanilang mga bahay matapos humupa ang baha.

“Majority nag-recede na baha pero meron pang ibang areas na lagpas tao pa rin ang baha, may operations pa rin,” sabi niya.

Video courtesy of the Philippine Coast Guard

Tumulong din sa rescue operations ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga residenteng naipit sa pagbaha sa Talisay.

Inaalalayan naman umano ng mga lokal na pamahalaan ang mga residente nilang apektado ng pagbaha.