Dagdag-oras, gastos sa travel restrictions dahil sa new COVID-19 variant idinadaing

OFW na nagpapa-swab test. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nakauwi noong Disyembre 29 ang nurse na si Marife Gallarita mula Switzerland dahil naaksidente ang kaniyang ina sa Cagayan De Oro.

Pero dahil inabutan siya ng bagong travel restrictions sa mga bansang may bagong coronavirus disease (COVID-19) variant, tinatapos pa niya hanggang ngayon ang kaniyang 14-araw na quarantine imbis na makauwi nang mas maaga sa probinsiya.

"Na-depress ako masyado. I feel like, inhuman talaga. It’s only in the Philippines that you will be quarantined and you are negative, it’s for 14 days," maiyak-iyak na pahayag ni Gallarita.

Isa ang Switzerland sa mga bansang may travel restrictions. Sa mga panuntunan, bawal munang pumasok sa Pilipinas ang mga dayuhan hanggang Enero 15.

Kung Pilipino, kailangang magpa-swab test at mag-quarantine nang 14 araw kahit magnegatibo sa sakit.

Kung OFW, ididiretso sila sa mga quarantine facility. Kung hindi, ilalagay sila sa mga hotel na accredited ng Department of Tourism.

Hanggang Enero 20 lang dapat ang leave ni Gallarita.

"We are spending more than P70,000 for the 14 days we are here. That money, I could spend that for my mom,” ani Gallarita.

Ramdam din ng mga airline ang epekto ng travel restrictions.

May mga alok na flight rebooking at travel voucher conditions ang Philippine Airlines sa biyahe sa mga bansang apektado ng travel restrictions.

Maaari namang magpa-rebook nang libre sa loob ng 90 araw ang mga pasahero na gagamit ng Cebu Pacific.

Maaari ring gawing "full travel fund" na magagamit sa loob ng 2 taon o mag-avail ng full refund.

Umaasa ang mga airline na pagkatapos ng Enero 15 ay matatanggal na ang travel restrictions.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC