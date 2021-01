Construction worker na nabaril matapos mapagkamalang holdaper, nailibing na

Video Courtesy Gracie Rutao

Nailibing na Sabado ng umaga ang construction worker na napatay ng pulis matapos mapagkamalang holdaper sa Pampanga.

Mula sa bahay hanggang sa paglabas ng daan, dinig ang hinagpis ng mga kaanak at kaibigan ng pamilya ni Federico Pineda. Bumuhos ang emosyon hanggang sa huling misa sa Sta. Rita Parish Church sa nasabing probinsiya.

Lahat ng dumalo ay nakasuot ng puting T-shirt, sigaw ang hustisya para sa namayapang si Pineda, o mas kilala sa tawag na “Boytek.”

Ang 29-anyos na construction worker ay nabaril ng pulis matapos mapagkalamang holdaper sa dragnet operation noong nakaraang Sabado.

Marami ang nalungkot at nanghinayang sa pagkawala ni Pineda na isinalarawan nila bilang mabait, palabiro at palabati na tao.

"Kahit saan ka niya makita binabati ka niya, very helpful siya. Siyempre po nakakalungkot, nakakaawa po 'yung pamilya niya, 'yung mga anak niya, kahit na anong gawin natin hindi na babalik 'yung tatay nila,” sabi ni Ellyn Mercado, kabarangay ng mga Pineda.

Alas-9 ng umaga ng Sabado nang ihatid sa huling hantungan sa Sta. Rita Public Cemetery ang mga labi ni Pineda.

Halos mahimatay naman ang kaniyang misis na si Carla dahil sa kakaiyak.

Bukod sa kaniya, naulila rin sa pagkamatay ni Pineda ang kanilang dalawang anak.

Samantala, nakakulong pa rin ang nakabaril kay Pineda na si Patrolman Eframe Ramirez sa Sta. Rita Municipal Police Station. Nasampahan na siya ng kasong homicide nitong Martes.

Ayon kay Michelle Pagauisan, kapatid ng biktima, masakit ang pinagdaraanan nila ngayong wala na ang kapatid niya. Umapela sila ngayon na maitaas sa murder ang kaso ng pulis na bumaril sa kapatid.

Ang Commission on Human Rights, nangakong babantayan ang kaso at sisiguraduhing mananagot ang pulis.

“Even if it's accidental firing baril 'yun ng estado, officer 'yun ng estado at nakapatay siya, nakapatay siya at nalapastangan 'yung karapatang pantao ng biktima, so definitely you could say that there's human rights violation,” ayon kay Leorae Valmonte, officer-in-charge ng CHR sa Region 3.

Nauna nang sinabi ni Philippine National Police Chief chief Gen. Debold Sinas na maalis sa serbisyo ang pulis na sangkot sa pagpatay kay Pineda.

