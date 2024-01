President Ferdinand Marcos Jr. sa change of command ceremony ng Philippine National Police. Rey Baniquet, PNA/File

MANILA — Dismayado si Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Benjamin Acorda Jr. sa pagdawit sa kaniyang pangalan sa umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos, Jr.

Sa kauna-unahang flag raising ceremony ngayong 2024 sa Camp Crame, iginiit ni Acorda na ang pagpapakalat aniya ng ganitong maling impormasyon ay "unforgivable" at hindi nila kinukunsinti ang ganitong maling gawain.

Ayon pa kay Acorda, sinisikap ng PNP na lumikha ng magandang imahe kaya hindi nya palalampasin ang umano'y paninira sa kanya at sa organisasyon.

"It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the CSAFP (Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines) posted on [the] viral [video] and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking the resignation of the President," ani Acorda.

"It's unforgivable. Hindi po tama yun... We try to promote investments and tourism pero dahil lang sa mga ito, sa pansarili nagki-icreate na hindi

magandang imahe sa ating bayan. We don't tolerate these things and the people are counting on us," dagdag niya.

Nanawagan ang opisyal sa publiko na huwag i-repost ang naturang vlog at irespeto ang PNP.

Hinikayat naman ni Acorda ang buong PNP na magkaisa at maging tapat sa kanilang mandato na protektahan ang mamamayan at ipatupad ng tama ang batas.

Matatandaan na may kumalat na video sa Facebook at YouTube nitong nakaraang linggo na nagsasabing mayroon umanong destabilization plot laban kay Marcos at dinawit ang pangalan nina Acorda at AFP Chief of Staff Gen.Romeo Brawner Jr.

