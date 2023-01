Sugatang deboto ng Nazareno, nasagip sa Roxas Boulevard

Sugatan ang isang deboto ng Nazareno nang matagpuan ito ng medic team sa kahabaan ng Roxas Boulevard sa Maynila hapon ng Linggo.



Ayon kay Dr. Jocelyn Sales, Medic Team Leader mula sa Las Piñas General Hospital, nadaanan ng Philippine Red Cross volunteers ang biktima na kabilang sa Persons with disability (PWD) sector.



"May history siya ng fall o nahulog at wala siyang kasama that time, dinala po siya rito at na-treat po namin siya. Yung patient stable naman siya. Mayroon siyang swelling sa ulo at may abrasions pati sa knee may abrasions," dagdag ni Sales.



Kinumpirma naman ng LPGH Medic Team na mayroon nang nakakilala sa biktima at napagbigay alam na ang pangyayari sa mga kamag-anak nito.



Kasalukuyang nagpapagaling sa Ospital ng Maynila ang deboto.



Paalala ni Sales sa mga may kapansanan at may sakit na deboto, palaging dalhin ang maintenance medicine upang maiwasan ang kahalintulad na insidente.

