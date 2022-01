WalangPasok: Lunes, Enero 10, 2022 dahil sa COVID-19

MAYNILA — Ilang unibersidad at paaralan ang nagkansela ng klase sa Lunes, Enero 10, bilang pag-iingat sa banta ng pagkalat ng COVID-19.

Ito ang mga paaralang nagsuspinde ng klase:

Mula Enero 10 hanggang 15

• De La Salle University (lahat ng antas)

• De La Salle - College of Saint Benilde (Benilde Manila, Benilde Antipolo, Benilde Deaf School, at Benilde Senior High School)

• Miriam College (grade school, high school, SDTEC at MC Nuvali)

• Chiang Kai Shek College (lahat ng antas)

Mula Enero 10 hanggang 16

• Polytechnic University of the Philippines (lahat ng antas)

Nitong Biyernes, 21,819 ang bilang ng mga bagong nagka-COVID-19 sa Pilipinas.

Nasa 40 porsiyento naman ang positivity rate sa bansa na pinakamataas mula nang magsimula ang pandemya.

