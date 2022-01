MANILA—Para tugunan ang kakulangan sa empleyado, hindi na sasailalim sa quarantine ang mga healthcare workers sa Philippine General Hospital at San Lazaro Hospital kung sila ay na-expose sa COVID-19 at walang sintomas.

"We need healthcare workers to man the healthcare facilities given the situation now that marami talagang nagpupunta sa ospital. Otherwise, we will have a breakdown of healthcare facilities," sabi ni Dr. Rontgene Solante, chief ng adult infectious diseases and tropical medicine unit ng San Lazaro Hospital.

Taliwas ito sa direktiba ng IATF na paiksiin na lang ang quarantine ng mga fully vaccinated na healthcare workers sa 5 araw.

Sa huling tala, 250 sa 2,000 COVID frontliner sa PGH ang nagkasakit.

"Napakalaki pong bilang ’yon, lalo na sa key areas napipilay po kami. As much as about 40 percent po ng aming workforce ang affected, either infected or na-expose," sabi ni Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH.

Umabot naman sa 51 percent ang ICU bed occupancy sa National Capital Region mula sa 25 percent lang noong nakaraang linggo.

Itinaas na rin ang code red sa National Kidney and Transplant Institute (NKTI). Urgent at emergency cases na lang ang tatanggapin sa kanilang emergency room at limitado ang pagtanggap sa transplant cases.

Wala rin munang schedule ang mga general surgery cases.

Sa San Lazaro napansin naman ang pagdami ng severe o malubha at kritikal na mga kaso ng COVID-19 kahit pa bakunado ang mga pasyente.

"Nakikita namin na mataas-taas na rin ang nag-severe at critical na may mga bakuna. But as we mentioned, itong mga patient na ito they are really the immunocompromised and those vulnerable," saad ni Solante.

Puno na rin ang ICU sa PGH, habang 20 percent na lang ng COVID ward nito ang bakante, kaya sinimulan nang gawing COVID ward ang dati'y mga non-COVID wards.

Samantala, nakikita ng mga eksperto na may community transmission o hawaan sa komunidad na ng omicron variant.

"With the enormous number of people being positive with just short duration of time and most of them are manifesting with upper respiratory track symptoms, then I would say there is already a community transmission of omicron variant," sabi ni Solante.

Naka-sentro ngayon ang pagtaas ng mga kaso sa Metro Manila, pero may posibilidad itong kumalat sa ibang rehiyon kung hindi maghihigpit ng border control, ayon kay OCTA Research Fellow Guido David.

"Sa ngayon nagkakaroon na ng pagtaas ng infection rate sa ibang regions, sa Visayas and sa Mindanao. So concerning parang baka nakapasok na sa kanila," aniya.

"Even sa northern regions, sa Benguet, nagkaroon na rin ng reproduction number at 'yung mga ibang metrics natin," dagdag ni David.

Hindi pa nakikita ng OCTA na huhupa ang mga kaso ng COVID-19 na nagtala ng 26,458 ngayong araw.

Ayon sa research group, posibleng umabot ng 30,000 hanggang 40,000 ang mga kaso.

Dagdag nila, hindi imposibleng pumalo ito sa 100,000. Pero maaaring hindi ito maitala, dahil limitado ang testing capacity ng bansa.

"'Yung testing capacity natin sa Metro Manila, mga nasa 50,000 lang," paliwanag ni David. "'Pag humigit na siya doon sa number of test natin, hindi na natin makikita kung ilan talaga ang meron, mawawalan na tayo kumbaga ng visibility ng pandemic."

"Hindi na natin alam kung ano 'yung trends, 'yung reproduction number. Hindi na natin alam kung ano 'yung nangyayari," dagdag nya.

Pero base sa mga naobserbahan sa ibang bansa gaya ng South Africa, maaaring mabilis maabot ang peak o pinakamataas an numero ng maitatalang mga kaso, at posibleng humupa rin ito agad sa Pebrero.

"Tatagal lang siya ng 1 buwan. Posibleng mangyari iyon dahil sa sobrang bilis, ang dami nang nahawaan, at at some point, wala nang mahahawaan ang virus," paliwanag ni David.

Pero ipinaalala ng mga eksperto na kahit na 'less severe' ang omicron, hindi dapat makampante dahil maaari pa rin itong magdulot ng komplikasyon lalo na sa mga may ibang karamdaman, mga matatanda, o masyado pang mga bata. — Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

Watch more on iWantTFC