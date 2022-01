COVID-19 testing sa Rizal Coliseum noong Enero 5. Dumami ang bilang ng mga nagpapa-test kontra COVID-19 sa harap ng pagdanas ng mga sintomas nito ng maraming indibidwal. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA—Ipinapanukala na ng mga alkalde ng Metro Manila na itaas sa Alert Level 4 ang rehiyon bilang tugon sa tumataas na kaso ng COVID-19.

Batay umano ito sa pagpupulong ng Metro Manila Council o samahan ng mga alkalde at opisyal ng Kamaynilaan noong gabi ng Biyernes.

"Maraming factors tayong kino-consider sa pagtaas ng alert level gaya ng mobility at hospital care utilization. At ang matrix ng alert level 4. Baka pupuwede ang rekomendasyon ay good for one week. Nakatutok naman po tayo rito," ani Metropolitan Manila Development Authority chairman Benhur Abalos.

Suportado naman ito ng health experts.

"I think alam natin na ang escalation is always dictated by the number of cases. With the hospitals now, shortage of healthcare workers and most of these patients with high transmissibility sa community, in my opinion we need a higher level with what we have now," ani Dr. Rontgene Solante, isang infectious disease expert.

Nitong Sabado ay sumipa sa record-high 26,458 ang naitalang bagong COVID-19 cases sa bansa.

Ito ay sa harap ng paniwala ng ilang eksperto na may community transmission na ng omicron variant sa bansa.

Sumampa naman sa 51 porsiyento ang utilization rate ng mga isolation bed at ICU bed sa Kamaynilaan, mula sa 25 porsiyento noong Biyernes.

Kasalukuyang nasa Alert Level 3 ang Metro Manila. — Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News