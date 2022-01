MAYNILA - Hinikayat ng mga grupo ng pharmacists Sabado ang publiko na bumili muna ng generic brands ng gamot kung hindi mahanap ang nais na brand sa botika.

Ito ay sa harap ng pagtaas ng demand sa mga gamot gaya ng paracetamol at iba pang gamit na panlaban sa sintomas ng trangkaso at COVID-19.

“Based sa survey namin wala pong shortage ng Paracetamol, meron tayong shortage sa mga specific na brand, 'yun lang po 'yung mga kilala ng mga tao pero over all marami po tayong generic equivalent na makikita sa botika," ani Jovelyn Blancaflor, chairman of the board ng Drugstore's Association of the Philippines.

Hinikayat din ni Dr. Janette Jakosalem ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines ang publiko na huwag matakot na bumili ng generic brand.

"Pareho lang po ang effectivity niyan, sinisigurado naman ng FDA natin na hindi nila ia-approve 'yung pagbenta ng mga gamot kung hindi iyan dumaan sa masusing testing. Ang generic, 'yung walang brand is equally as effective as 'yung mga branded," ani Jakosalem.

Bukod sa Paracetamol, tumaas din ang demand sa mga gamot sa ubo at lagnat maging ang mouthwash o pangmumog.

Hindi naman umano mataas ang demand sa vitamins.

Ang isang drugstore, nilimitahan na ang paracetamol na maaaring bilhin ng mga kustomer.

“Kasi Paracetamol naman hindi po kailangang inumin ng buong buwan, kapag nawala na 'yung fever o, kailangan mo na i-stop. Ngayong nag-set kami ng limit ng 20 tablets per customer," ani Martin Gumayan, head of operations ng Mercury Drug.

