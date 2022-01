Philippine General Hospital noong Mayo 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA— Puno na ang intensive care unit ng Philippine General Hospital (PGH) dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Sa panayam sa government television nitong Sabado, sinabi ni PGH spokesperson Dr. Jonas del Rosario na umabot na sa 100 porsiyento ang paggamit ng ICU, habang 80 porsiyentong okupado naman ang kanilang COVID-19 ward.

Nasa 255 COVID-19 patients ang kasalukuyang naka-admit sa PGH, ayon kay del Rosario.

Courtesy: PTV Philippines

“We are opening more beds po, we are re-opening our COVID wards. ‘Yung mga ginawa po naming non-COVID wards eh binabalik namin na maging COVID wards ulit para po to answer to the needs ng mas marami na namang may COVID," ani del Rosario.

Samantala, umabot na rin sa 250 health care workers o katumbas ng 25 porsiyento ng mga empleyado ng PGH ang tinamaan ng COVID-19.

“Napakalaki pong bilang iyon, lalo na sa mga key areas napipilay po kami. Marami rin po na nagka-quarantine, kailangan i-quarantine dahil na-expose sila. As much as about 40 percent po ng aming workforce ang affected — either infected or na-expose," ani del Rosario.

Bilang tugon sa kakulangan ng empleyado, hindi na pinagka-quarantine sa PGH ang mga empleyado na na-expose sa may sakit kung walang sintomas.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News