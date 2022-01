Simula Enero 10, bawal nang pumasok sa lalawigan ng Capiz ang mga biyaherong di makakapagpresenta ng RT-PCR test result habang pagbabawalan naman sa mga establisimyento ang mga hindi makakapagpresenta ng vaccination card.

Ibig sabihin, magpapatupad ang LGU ng "no negative RT-PCR test result, no entry" para sa mga biyaherong papasok sa probinsya at "no vaccination card, no entry" sa lahat na pampubliko at pribadong establisimyento.

Ipapatupad ito sa bisa ng executive order na inilabas ni Capiz Gov. Esteban Evan Contreras.

Kailangang ipresenta ang negative RT-PCR test result na kinuha hindi lalagpas sa 72 oras bago ang pagbiyahe sa lalawigan ng Capiz.

Ipapatupad din ang curfew sa buong lalawigan simula alas-2 ng madaling araw hanggang alas-4 ng umaga.

Bawal din ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar.

Layunin ng kautusan na pagpaigtingin ang seguridad kontra COVID-19 at bantayan ang pagpasok ng omicron variant sa lalawigan.

Magmula Enero 6 ay may 31 aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya, ayon sa kanilang provincial health office.

– Ulat ni Rolen Escaniel

KAUGNAY NA VIDEO:

