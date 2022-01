12-anyos na Pinoy, wagi sa singing contest ng Italian TV show

TORINO – Nagwagi ang dose anyos na Pinoy singer na si Zac Efren Domingo ng Torino sa Italian TV singing contest show na All Together Now Kids matapos makakuha ng 100 votes kamakailan.

Isa si Zac sa apat na nanalo. Kinanta niya ang Italian song na Come In Ogni Ora.

“I'm so happy and look forward to more opportunities like this one. Also, if given a chance, I'll be honored to perform in my home country, the Philippines,” sabi ni Zac Efren Domingo, Filipino singer.

Hunyo nang mag-online audition si Zac para sa singing contest. Nakapasa siya mula sa dalawang daang sumabak sa audition.

Masayang-masaya naman ang mga magulang ni Zac na tubong Apayao dahil sa tagumpay ng anak.

“Pakiramdam namin nung kumakanta si Zac siyempre ninenerbyos, natatakot,” sabi ni Glorina Domingo, ina ni Zac.

“Di namin alam anong gagawin, halos maka-100% votes, nabubuhayan kami nung nag-100, bigla na akong nagtatalon,” saad ni Efren Domingo, ama ni Zac.

Binati rin ni Zac ang mga Pinoy sa Torino. Nagpasalamat din siya sa lahat ng sumuporta sa kanya.

"I would like to thank all my family, Tita Ladine and Tito Vehnee Saturno, for everyone who supported me and believed in me from the very beginning,” sabi ni Zac.

Matatandaang kinanta rin ni Zac ang Italian version ng Filipino pandemic song na gawa ng Filipino composer na si Vehnee Saturno noong nakaraang taon.

