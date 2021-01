South Cotabato walang kaso ng ASF, ayon sa provincial vet officer

Ayon sa Provincial Veterinary Office ng South Cotabato, may naiulat na pagpasok sa probinsiya ng mga baboy na may ASF at galing sa ibang lugar. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file

MAYNILA - Nilinaw ng Provincial Veterinary Office sa South Cotabato na walang kaso ng African Swine Fever sa kanilang probinsiya.

Taliwas ito sa naging unang pahayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura.

Ayon sa Provincial Veterinary Office ng South Cotabato, may naiulat na pagpasok sa probinsiya ng mga baboy na may ASF at galing sa ibang lugar. Pero agad naman daw nila itong nakontrol.

"Ang South Cotabato as of now ay ASF-free, wala po kaming ASF dito sa South Cotabato. Hindi galing yung baboy sa South Cotabato kung 'di ipinasok lang siya sa South Cotabato and after," ayon kay South Cotabato Provincial Veterinarian Flora Bigot.

Ayon kay Bigot, nasa 20 hanggang 25 baboy ang ipinapadala ng South Cotabato sa Luzon kada araw bilang pandagdag sa nagkukulang na supply doon.

LINK: https://news.abs-cbn.com/business/01/08/21/suplay-ng-hog-raisers-sa-luzon-halos-naubos-dahil-sa-asf-grupo

Wala namang ASF sa South Cotabato sa ngayon, ayon sa Department of Agriculture.

Sa isang panayam, nabanggit noon ni So na dumating sa South Cotabato at sa ilang bahagi ng Davao ang ASF.

"'Yung sa Mindanao, dumating na sa South Cotabato and Davao, yung part of Davao and northern part of Davao. Ang tingin natin by mid of this year baka mahirapan ang Mindanao to supply Luzon, so aasahan natin yung (supply) sa Visayas," ani So.

Sagot naman ni Bigot: "That incident, wala na pong nangyari. Yung pumasok lang na baboy, 'yun yung nagpositive from other area."

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News