POEA nangako ng tulong sa OFWs na apektado ng COVID-19 travel restrictions

MAYNILA - Pinawi ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ang agam-agam ng mga overseas Filipino worker na nakatakdang maideploy sa mga bansang kasalukuyang nagsarado ng borders dahil sa banta ng pagkalat ng COVID-19.

“Wag mag-alala yung may OEC (overseas employment certificate) na, yung mga OFW nating paalis temporary lang po yung mga travel restrictions dyan at oras na magbukas muli yung mga destination countries na yan, kami po ay tutulong sa inyo,” pahayag ni POEA Administrator Bernard Olalia.

Ayon kay Olalia, may automatic revalidation sa mga napasong OEC at walang dapat gastusin dito ang mga OFW.

Maraming mga bansa ang naghigpit ng kanilang restrictions matapos na madetect ang bagong variant ng COVID-19 sa UK.

“Sa mga paalis pa lamang po, susundin lang po nating mga health and safety protocols at maiwasan po natin, para sa kaligtasan natin, ‘wag po tayong magkakasakit,” sabi niya.

Sa ngayon, tatlong variants ng COVID-19 ang binabantayan ng Department of Health. Bukod sa UK-type na variant, kasamang binabantayan ng DOH ang South African variant at ang variant sa Malaysia.

Nagpapatupad ngayon ng travel restriction ang Pilipinas sa 21 mga bansa. Bukod dito, nag-rekomenda rin ang DOH na idagdag sa listahan ang anim pang mga bansa na mayrooon na umanong UK variant ng COVID-19.

Samantala, handa ring tumulong ang POEA sa mga OFW na napabalitang naantala ang paglipad matapos maipit ang resulta ng kanilang COVID-19 test mula sa mga laboratoryong sinuspinde ng DOH.

Dapat aniyang naabisuhan ng maaga ng laboratoryo ang mga OFW para nagawan nila ng paraan.

“Nandyan naman ang OWWA (Overseas Workers Welfare Administration) tumutulong sa kanilang agarang booking at agarang pagpapalipad naantala lang po dahil may sinusunod tayong protocol at kung ano po maitutulong ng POEA, ng DOLE (Department of Labor and Employment) at ng OWWA gagawin namin para sa kapakanan ng OFWs.

