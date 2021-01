Nasagip na pelican sa Aurora, ibinigay sa pangangalaga ng DENR

Nanghihina na umano ang Great White Pelican nang iturnover ito sa pangangalaga ng awtoridad. Nasagip ng 3 residente ang migratory bird sa Dilasag River sa Sitio Mahogany, Barangay Masagana sa lalawigan ng Aurora. Larawan mula sa Department of Environment and Natural Resources Region 3

Ibinigay na ng tatlong residente sa pangangalaga ng awtoridad ang nasagip nilang migratory bird sa Dilasag river sa Masagana Village sa lalawigan ng Aurora nitong Miyerkoles.

Pagod at nanghihina na ang ibong isinauli nina Francisco Calinog, Andy Ortiz, at Francia Dasillo ng Sitio Mahogany, Barangay Masagana.

Itinurn-over nila ang ibon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) – Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) sa bayan ng Casiguran, Aurora.

Ang DENR-CENRO ang siyang nagsabing isang migratory bird na great white pelican ang ibon na may scientific name na Pelecanus onocrotalus.

Nasa 87 cm ang taas nito.

Ayon sa mga eksperto, walang sugat ang ibon pero nanghihina, marahil dahil naiwan ito ng mga kasama niya habang nagma-migrate.

Inilipat na ang pelican sa Global Zoo, isang DENR-accredited wildlife rescue center sa Clark Freeport Zone sa Pampanga.

Oras na gumaling ito, muli na itong pakakawalan.

Ayon kay Paquito Moreno Jr., executive director of DENR sa Central Luzon, ang mga great white pelican ay migratory bird na kalimitan naninirahan sa mga swamp at shallow lake ng southeastern Europe, Africa at Asia.

Posibleng napadpad ang pelican sa Aurora dahil may tropical freshwater at sapat na dami ng isda, damo at reed beds na siyang hanap ng breeding pelicans sa pamumugad.

Hinihikayat ng DENR ang publiko na kaagad isauli ang anumang ibon o hayop na matagpuan sa gubat, bundok, ilog o dagat.

Ang pagpatay, pagbebenta o pagdakip ng wildlife ay paglabag sa Section 27 ng Republic Act 9147, o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001.

Maaaring makulong o magmulta ang mga mahuhuli ng mula P100,000 hanggang P1 million.

Kilala ang mga Great White Pelican sa matagalang paglipad at paglangoy at nabubuhay ng hanggang 50 taon.

Maari itong lumaki ng hanggang 180 cm at hanggang 15 kilograms ang bigat.

