Mga deboto bawal mag-overnight sa Quiapo

Maintenance workers from the City of Manila’s Department of Public Service conduct clean up and clearing operations around the Quiapo church in Manila two days ahead of the celebration of the Traslacion of the Black Nazarene on January 9. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Hindi papayagan ng Manila Police District (MPD) ang mga deboto na mag-overnight sa lugar nang maagang makapila para sa mga misang gaganapin sa Quiapo Church.

“Ang City of Manila may curfew alas-12 ng gabi hanggang alas-4 ng umaga. Ang misa natin magsisimula ng 4:30 kaya sinasabi ko sa mga deboto na wag mag-violate ng any IATF (Inter-Agency Task Force) protocol dahil talagang ipapatupad namin ito,” pahayag ni MPD Director, Brig. Gen. Leo Francisco.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Francisco na may 6,000 tauhan ng MPD at National Capital Region Police Office (NCRPO) at higit 1,000 force multiplier ang ipapakalat para matiyak ang seguridad ng mga deboto.

“Sa ngayon ang Traslacion ay canceled. Ito ay pagsisimba lang sa apat na simbahan dito sa area ng Quiapo. Una, sa Quiapo Church; sa Sta. Cruz Church; sa San Sebastian Church; at sa Black Nazarene School Church. Sa apat na churches na ito inilatag namin ang aming seguridad,” sabi ni Francisco.

Magkakaroon ng 29 control points ang pulisya sa Quiapo na magsisilbi umanong checkpoint sa mga deboto.



“Magkakaroon kami ng body temperature checking. Magkakaroon kami ng pagsisiyasat kung meron kang face mask, face shield at ipapaalala namin ang pagmementena ng physical distancing. Lahat ito ay nakalahad sa ating IATF protocols,” sabi niya.

Pinag-aaralan pa sa ngayon kung kakailanganin pang magpatay ng cellphone signal sa lugar tulad ng nakagawian sa mga nakaraang paggunita ng Traslacion.

“Ito ay pinag-aaralan pa namin ngayong araw na ito at nakikita n’yo naman ang sitwasyon dito, marami ngayong deboto na nagsisimba bilang Friday kaya 'yung pagpapapatay ng signal malalaman n’yo within the day,” saad niya.

Muli din niyang ipinaalala na bawal ang pagdalo ng mga debotong higit sa 65-anyos.

Sa mga debotong dadalo sa mga misa, pwedeng magdala ng bag kung ito ay transparent para di na maabala pa sa pagche-check. Gayundin sa mga inumin, aniya dapat hindi ito nakalagay sa canister na hindi clear at bawal din ang nakayapak.

“Makiisa kayo dahil simula ngayong araw na ito hanggang bukas makikita nyo na dumarami ang mga tao at hindi nating papayagan ang overcrowding dito kaya ang protocols ng IATF ipapatupad ko bilang district director ng Manila Police District,” sabi niya.

Magsisimula ang staging area sa buong kahabaan ng Carlos Palanca at Quezon Boulevard. Bawat control point ay may counter para mabilang ang taong papayagang makapasok para sa misa.

“Iki-clear muna loob ng simbahan at 'yung nasa Villalobos na naka standby, 'yun naman ang papasok. 'Yung nasa Palanca siya namang mag-o-occupy ng Villalobos,” saad niya.

Tiniyak din ni Francisco na ipatutupad ang pag-aresto sa mga hindi susunod sa mga ipinatutupad na health protocol.

Panawagan ni Francisco sa mga deboto na may iba pang paraan para maipakita ang pananampalataya bukod sa pagpunta sa Quiapo.

“Sa ngayon na panahon ng pandemic at para sa kaligtasan nating lahat mas mabuti po na nasa bahay tayo manalangin. Pwede naman tayong magsimba sa malapit na simbahan sa lugar natin at ito ay magiging tulong para maging ligtas tayo,” sabi ni Francisco.

Paliwanag niya na hindi pa rin nawawala ag banta ng COVID-19.

“Kung gusto nating magkaroon ng marami pang Traslacion, tiyakin nating ligtas tayo sa panahong ito,” sabi niya.

