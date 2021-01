Magkapatid patay sa sunog sa QC

Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) - Patay ang magkapatid nang ma-trap sa nasunog na bahay sa Matahimik St., Barangay Malaya, Quezon City Biyernes ng umaga.

Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection (BFP), may edad 24 at 2 ang mga biktima.

Sumiklab ang sunog bago mag-alas-6 ng umaga at umabot sa unang alarma. Naapula ito matapos ang halos 30 minuto.

Dagdag ng BFP, nagmula ang sunog sa mini bar sa ilalim ng hagdanan na ginawang storage area.

Hindi na nakababa ang magkapatid na nasa kuwarto sa mezzanine ng bahay nang mangyari ang insidente. - May ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News