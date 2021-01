Japan nangangailangan ng libo-libong caregivers: recruitment agency

MAYNILA – Kamakailan ay idineklara ang state of emergency sa Tokyo, Japan dahil sa muling pagsirit ng mga kaso ng COVID-19.

Bawal rin ang pagpasok ng mga foreign nationals hanggang katapusan ng Enero.

Pero ayon sa isang recruitment agency, matindi ang pangangailangan ng Japan para sa caregivers, kaya kahit may ban, nagpapapasok ng Pinoy workers.

"They were given a chance to go to Japan until midnight of January 3. So we were able to meet that deadline for our 15 guys, so nandu'n na sila... and thousands and thousands are needed in Japan for the next, for the next 10 years, so it’s an opportunity that we have to take," ani Cesar Averia, president at CEO ng EDI-Staffbuilders International.

Ayon kay Averia, tuloy pa rin ang deployment nila ng 300 caregiver sa Abril at 500 sa Disyembre.

Qualifications para sa caregiver sa Japan

Graduate ng nursing/physical therapy/occupational therapy

Undergraduate pero may TESDA NCII certificate

6 months job experience

"First 2 months muna is actually online. After that, then they go on the school so that they can do the actual, the technical training... After that, they have to pass 2 exams... Most of them have financial problems so they cannot really stop working. And in order to learn language you have to concentrate and learn it and be dedicated to it. So all we need is their commitment," ani Averia.

Pero walang gagastusin ang aplikante dahil sagot ito lahat ng employer at pag nakapasa, US$1,300 o mahigit P60,000 kada buwan ang take home pay.

Kadalasan ay sagot pa rin kasi ng employer ang accommodation, food at transportation expenses ng caregiver sa Japan.

Si Christine Hernani, nakakapagsalita na ng Nihongo matapos ang 5 buwang training.

Nagtitinda siya online para kumita hangga’t hindi nakakarating ng Japan. Bagama't nagtapos ng education, pangarap nyang masuportahan ang pamilya at mga kapatid kaya nagdesisyon na mag-caregiver.

"Dito kasi ang teacher P20,000 to P30,000 lang suweldo hindi kasya sa anim na kapatid ko," aniya.

Sang-ayon naman ang Philippine Overseas Employment Administration na umpisahan na ng mga aplikante ang kanilang application sa Japan dahil pansamantala lang ang mga travel restriction.

Ayon naman kay Averia, bukod sa Japan ay nagde-deploy din sila ng mga caregivers sa Finland, nurses sa Germany at mga hospitality staff sa Saudi Arabia.

Sa mga interesado, online ang application kaya para masimulan, bisitahin ang wesbite na edistaffbuilders.com.



–Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News