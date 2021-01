DOT: Hotel sa Dacera case giniit na walang nilabag na quarantine protocols

City Garden Grand Hotel. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Iginiit ng pamunuan ng hotel na pinuntahan ni Christine Dacera, ang flight attendant na natagpuang walang buhay matapos mag-party, na wala silang nilabag na quarantine protocols.

Una nang sinabi ng Department of Tourism-National Capital Region (DOT-NCR), na ipinatawag nila ang mga namamahala sa hotel sa pagtanggap umano ng mga leisure booking kahit hindi naman ito accredited na 'staycation' facility.

Ayon sa DOT-NCR, ang hotel ay para lang dapat sa mga nagka-quarantine.

Giit umano ng hotel na ang mga nasangkot sa insidente ay kasama sa listahan ng mga panauhin na maaari nilang papasukin, ayon sa DOT regional director na si Woodrow Maquiling.

"They claim that those persons involved inside their properties are in the permitted list of guests that they can actually accept. There are a number of airline companies, foreign carriers, na pagdating sa Manila they check in near the airport," ani Maquiling.

"We will look into that aspect as well. We have to establish the booking dates. The pronouncements of the persons involved would run contrary to their reply," dagdag niya.

Naunang nabanggit ng apat na kaibigan ni Dacera na isinasangkot sa kaso kung paano sila nakapag-book sa hotel.

Paalala ng DOT na kahit puwedeng mag-check in sa hotel ang mga flight attendant bilang frontliner ay kailangan pa ring sumunod sa mga panuntunan.

Hindi rin anila silang puwedeng magtawag ng bisita sa kuwarto o mag-party.

"We have to establish the booking dates, the history of the booking, because it appears so that this particular booking was made for this particular purpose which is the New Year’s eve celebration of the group and this is also manifested and corroborated by the persons involved," ani Maquiling.

Sisikapin ng DOT-NCR na makapaglabas ng resolusyon sa susunod na linggo, at maaaring maharap sa 6 buwang suspensiyon ang accreditation ng hotel.

Naghain na rin ang lokal na pamahalaan ng Makati ng dalawang show-cause orders laban sa hotel.

Una, sa pagtanggap ng booking ng isang guest na bumili ng ticket para sa New Year buffet dinner at pag-book ng overnight stay kasabay nito, at sa pag-book ng grupo nina Dacera na nag-party noong New Year's Eve.

"Masasara po sila kasi ang requirement naman po under ng pagbibigay ng mayor’s permit is you’re operating, following the general rules of law. Kung may violations dito puwede po natin sila ipasara indefinitely until they comply," ani Michael Arthur Camiña, spokesperson ng Makati City.

Babala ni DOT Sec. Bernadette Romulo-Puyat sa mga hotel na lumalabag sa pandemic protocols na huwag maging ganid.

"They have a choice. If they want to accept leisure guests, apply as a 'staycation' hotel. 'Wag namang ipagsasama niyo 'yung nagku-quarantine at 'yung nagli-leisure. Kasi baka naman magka-COVID dahil because they're greedy," ani Puyat.

Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang pamunuan ng hotel sa ABS-CBN News tungkol sa insidente.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News