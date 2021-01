Biyuda ng construction worker na napagkalamang holdaper nais ay hustisya

Nanindigan ang misis ni Federico Pineda na ipagpapatuloy nito ang laban para makamit ang hustisya sa asawang nabaril matapos mapagkamalang holdaper.

Desidido ang misis ng construction worker na napagkamalang holdaper na papanagutin ang pulis na nakabaril sa kaniyang asawa sa bayan ng Santa Rita sa Pampanga.

“Yung hustisyang gusto niya ipaglalaban ko, lahat gagawin ko para makuha yung hustisya para sa kaniya,” pahayag ni Carla Navarro Pineda.

Sa ospital na namatay ang asawang si Federico, 29, matapos mabaril ni Patrolman Eframe Ramirez sa isang dragnet operation noong Sabado.

Dismayado rin umano ang Commission on Human Rights sa naging “maling akala” ng pulis.

Ayon kay Atty. Leorae Valmonte, officer-in-charge ng CHR-Region 3, dahil may isa na namang kasong kinasangkutan ng pulis matapos ang insidente sa Tarlac.

“We’ve heard the explanation na accidental firing daw. In our opinion, he should have not drawn his weapon in the first place kasi there is no imminent danger to himself or to the public kasi wala namang aggression na noted doon sa issue,” sabi ni Valmonte.

Bukod sa misis, dalawang anak—edad 9 at 7 taong gulang—ang naulila sa pagkamatay ni Federico.

Kagagaling lamang ng biktima sa ika-pitong kaarawan ng bunsong anak nang mangyari ang insidente. Inihatid umano niya ang kaniyang tiyuhin malapit na sabungan kung saan din nakitang pumasok ang suspek sa pagnanakaw. Nagkataon umanong parehong nakasuot ng puti si Pineda at ang suspek.

“In the first place, ni hindi nga siya sigurado na yung kaniyang hinahabol ay siya nga ang hinahabol sa drug net operation nila so dahil lang sa puting T-shirt naglabas ng baril at nakapatay ng isang inosenteng civilian,” sabi ni Valmonte.

Samantala, nagpadala na rin ng abogado ang kapitolyo para makatulong sa pag-usad ng kaso sa pagkamatay ng construction worker.

Matatandaang personal ding nagsadya sa istasyon ng pulis si Governor Dennis Pineda para iutos ang pagkakakulong at pagdisarma sa pulis.

“Maraming, maraming salamat po kasi simula nung umpisa hanggang ngayon siya po yung tumutulong sa amin para makamit yung hustisya ng asawa ko, marami na po siyang naitulong sa amin, talagang nagpapasalamat po ako sa kaniya,” sabi ni asawa ng biktima.



Nasampahan na ng kasong homicide si Ramirez nitong Martes. Nauna na ring nasabi ni Philippine National Police chief Debold Sinas na ididismiss sa serbisyo ang nasabing pulis.

