Barangay kagawad sa Cagayan, patay sa pamamaril

Patay ang isang opisyal ng barangay sa bayan ng Amulung matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspek noong Miyerkoles ng hapon.

Ayon kay Police Major Osmundo Mamanao, hepe ng Amulung Police Station, malapitan na binaril sa harap ng kanilang bahay ang biktimang si Ferdinand Javier, 46-anyos, at barangay kagawad ng Babayuan.

Naisugod siya ng mga kaanak sa ospital, pero idineklarang patay sa pagamutan dahil sa 16 na tama ng bala sa ulo at katawan.

Mabilis namang tumakas ang tatlong suspek na lulan ng puting pick-up.

“Sabi ng mga kapitbahay na nakausap namin, yung pick-up ay tatlong beses munang umikot and then nag-stop dun sa tapat ng gate ni Kagawad. Bumaba yung dalawang lalaki at naiwan yung driver na naka-face mask. Tinawag pa daw nila yung isang bystander at tinanong kung andun ba sa bahay nila si Kagawad,” ani Mamanao.

Hindi rin isinasantabi ng pulis ang posibilidad na kakilala ng biktima ang mga suspek.

“Uncle sabi pa daw nung isang suspek. Nakita pa ng mga witness na nag-shake hand pa daw yung mga suspek at si kagawad saka nagsunod-sunod na yung putok ng baril. Talagang makikita doon na galit na galit po yung mga suspek na tumira sa kaniya,” sabi pa ni Mamanao.

Nagsisilbi ngayong ebidensiya ang mga narekober na basyo ng bala ng kalibre .45 at kalibre .9mm na baril.

Patuloy din na inaalam ang motibo sa pagpatay kay Javier, na bukod sa nagsisilbing first Barangay Kagawad ay isa ring negosyante. Nagsilbi rin siya na Punong Barangay at nang makatapos ng termino ay tumakbong konsehal ng bayan pero natalo.