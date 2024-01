Pilipinas at Albania, magtutulungan sa tourism at contruction sector

TIRANA - Paiigtingin pa ng Pilipinas at Albania ang economic, cultural at tourism cooperation sa pagdiriwang ng ika-36 anibersaryo ng pagkakatatag ng ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa.

Ang Republika ng Albania ay isang bansa sa Balkans, Southeast Europe na napapaligiran ng Adriatic at Ionian seas sa Mediterranean Sea.

Karatig-bansa ng Albania ang Montenegro at Kosovo. Sa pagpupulong nina Philippine Ambassador to Albania Neal Imperial at Albanian President Bajram Begaj, inisa-isa nila ang mga sektor na maaring pagtulungan ng mga Pilipino at Albanians.

Ibnigay ni Ambassador Neal Imperial ang Letter of Credence kay Albanian President Bajram Begaj sa isang seremonya na ginanap noong December 1, 2023 sa Presidential Palace sa Tirana. The Office of the President of the Republic of Albania.

Pinasalamatan din ni Ambassador Imperial si President Begaj sa kanyang adhikaing magkaroon ng mas malawak na economic at trade exchanges ng dalawang bansa kasabay ng pag-unlad ng turismo ng Albania at kanilang construction sector.

Dumalaw din sa Pilipinas noong Nobyembre ang Albanian business delegation para pag-aralan ang trade at investment opportunities sa Pilipinas.

May humigit kumulang na 400 Overseas Filipino Workers sa Albania, kaya binibigyang halaga ng dalawang bansa ang pagkakaroon ng bilateral labor cooperation agreement upang maprotektahan ang mga karaparatan at welfare ng Filipino workers in Albania.

Ayon kay Ambassador Imperial, pamilyar ang mga Pilipino sa Albania dahil sa 19th century Filipino epic poem na Florante and Laura kung saan sa Kaharian ng Albania ang setting.

Ito rin ay required reading para sa Filipino high school students. Nais na maisalin ni President Begaj ang Florante at Laura mula Filipino sa Albanian para mabasa at mapag-aralan din ng mga Albanian students ang epic poem ni Francisco Baltazar.

Nakausap din ni Ambassador Imperial sa Tirana ang mga opisyal ng Ministry for Europe and Foreign Affairs, Ministry of Finance and Economy, Ministry of State and Chief Negotiator, Ministry of State for Entrepreneurship and Business Climate, maging ang Tirana Chamber of Commerce and Industry.

Si Ambassador Imperial ay nakabase sa Philippine Embassy sa Rome, bilang non-resident Ambassador to Albania, Malta at San Marino.

Siya rin ang Permanent Representative sa UN Rome-based agencies, tulad ng Food and Agriculture Organization (FAO), the World Food Programme (WFP), the International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Development Law Organization (IDLO) at ng International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM).

Nagsimula ang ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Albania noong June 11, 1987.

