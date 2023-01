PNP nilinaw na walang 'destabilization threat'

Nakalatag na ang mga checkpoint ng Provincial Mobile Force Company (PMFC) sa probinsya ng Isabela nitong Sabado.

Ayon sa Isabela PMFC, ang intensified checkpoint ay kaugnay ng heightened alert sa PNP at sa nakatakdang dalawang araw na Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations (SACLEO).

“Meron kaming SACLEO starting tomorrow, so in line with that nagcoconduct kami ng checkpoint. Siyempre may mga wanted persons, mga illegal contraband na nagpa-ply doon sa major thoroughfares and of course to assists 'yung ating mga kababayan especially marami pa ring umuuwi galing sa mga probinsya and Manila, 'yung mga motorists assistance natin,” ani Police Lt. Col. Dennis Pamor, Force Commander ng 2nd IPMFC, Isabela PPO.

Nagkalat din ang mga larawan ng mga mobile trucks at tangke sa loob ng Camp Crame, pero paglilinaw ng tagapagsalita ng PNP, ito ay bahagi ng kanilang paghahanda sa mga malalaking pagtitipon at aktibidad tulad ng Walk of Faith ng Nazareno at Sinulog Festival ng Cebu.

“Ito naman yung nakita po nila na nagpost ay bahagi pa rin po ng mga regular maintenance check and mga paniniguro po na itong mga sasakyan po na malalaki po ng PNP ay laging nakahanda po dahil sabi ko nga po ay bahagi pa rin ng ating paghahanda para nga po sa muling pagbabalik ng selebrasyon ng Traslacion,“ ayon kay Police Col. Jean Fajardo, spokesperson ng PNP.

“Ico-confirm po natin ang PNP po ngayon ay nakaheightened alert bilang paghahanda nga po dito sa pagsisimula po ng ating selebrasyon para nga po doon sa Black Nazarene... particularly diyan sa bahagi po ng Manila, at kung matatandaanan natin nagdeklara nga po tayo ng full alert effective December 15 bilang coverage po natin ng ligtas paskuhan at ngayon nga po ay idinowngrade na nga po natin ng heightened alert yan bagamat minentain pa rin po natin yung mga inestablish po natin na.”

Dagdag ng PNP, walang natataggap na anumang destabilization threat at lagi umano silang nakahanda at ipinapatupad ang maximum police visibility para sa kaligtasan ng lahat.

“Huwag pong basta-basta maniniwala sa lumalabas na balita lalong lalo na po sa social media siguraduhin po natin yung mga sources na ito ay totoo," sabi ni Fajardo.

"On the part of PNP, wala po tayong narereceive na ganyang information na regarding po sa destabilization plot po… rest assured ang PNP ay laging nakahanda sabi nga natin ano man ang magiging sitwasyon po natin ngayon dahil nga po alam pa rin po natin na maraming pa ring tao sa mga areas of convergence nandyan oa rin po ang ating mga pnp personnel at gaya po ng bilon ng ating chief PNP isustain po yung maximum police visibility.” - ulat ni Gracie Rutao