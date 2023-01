DAVAO CITY — Arestado ang isang Amerikano matapos mag-amok sa isang mall sa JP Laurel Avenue sa lungsod na ito, Huwebes ng hapon.

Ayon sa pulisya, nakita ng pulis na nakabantay sa loob ng establisimyento na nilapitan ng Amerikano ang isang babaeng janitor at nag-alok ng kasal.

Nang tanggihan, pumuwesto umano ang dayuhan sa pintuan ng mall at niyayaya ang mga dumadaang babae na pakasalan siya.

Pagkatapos ay bigla itong pumasok sa isang delivery van na nakaparada sa labas at sinara ang pintuan. Sinundan ito ng paghahamon umano ng suntukan sa security guard.

Sinampal din umano niya ang isang pulis na rumesponde.

Pagdating sa police station, nag-amok umano ulit ang Amerikano at binatukan sa ulo ang isang pulis habang ini-interview ito para sa blotter.

Haharap sa kasong direct assault and disobedience in person of authority ang Amerikano. — Ulat ni Chrislen Bulosan

