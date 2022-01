MANILA – Paano nga ba ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask para makaiwas sa mas nakakahawang omicron variant ng COVID-19?

Sa programang “Sakto” ng TeleRadyo, ipinaliwanag ni Dr. Raymond Baello ang tamang paraan ng pagsusuot ng iba-ibang klase ng face mask.

Ani Baello, sa pagsusuot ng surgical mask, dapat ang bahaging may kulay ang nakaharap sa ibang tao kapag sinusuot ito.

“Basta yung color dapat nasa labas then yung white na portion nasa loob. Kasi may layers yan. Usually three layers yan, yung outer, hydrophobic…resistant sa water yun…yung middle layer, filter, and inner layer, yan yung nag-a-absorb ng moisture. So dapat ganoon lagi yung positioning ng mask.”

Para naman sa mga mask na gawa sa tela, mas mainam kung isusuot ito nang nakapatong sa ibang uri ng mask, ayon kay Baello.

“So dapat ang titingnan natin sa cloth mask, dapat may layers din siya. Hindi kasi dapat na parang cotton lang siya, yung breathable. Lagi po nating tatandaan, ang SARS-CoV-2 virus, yung sanhi po ng COVID-19 eh maliit po na particle po yan. May size po yan. 100 nanometer,” paliwanag ni Baello.

“So dapat, yung pores nung cloth, dapat mas maliit o tumbas doon sa 100 para hindi makapasok yung SARS-CoV-2 virus. Pero alam po natin ang cloth, expandable, naistretch yan, so lalaki lalo yung butas, papasok yung virus doon.”

Dagdag pa niya, “So dapat, hindi tayo dapat kampante kapag yung cloth mask lang po ang ginagamit natin lalo kapag sa loob ng mga establisimiyento po.”

Ayon naman kay Baello, ang mga KF94, KN95, at N95 mask naman ay may mga maliliit na pores na makakatulong sa pagharang ng virus na nagiging sanhi ng COVID-19.

“KF94, KN95, N95 lahat po iyan effective po dahil yung efficiency rate po yun, depende kung ano yung number niya. Yung KF, kasi galing po yan sa Korea. Tapos yung KN, yan po ay galing sa China, yung 95 sa US.”

“So yung numbers na 94 and 95, ang ibig sabihin lang po niyan, efficiency rate. Ibig sabihin how effective yung mask na yan para maka-block nung dust particles, nung gas, ng vapor or ng mga mikrobyo.”

“So yung pores po nila, maliliit po yan. Pwede po maka-block po talaga doon sa SARS-CoV-2 virus,” paliwanag niya.

Ayon kay Baello, hangga’t pwede ay dapat araw-araw pinapalitan ang sinusuot na face mask.

“Ang ating mikrobyo ngayon, which is yung COVID-19 o SARS-CoV-2, dumidikit po yan sa lahat ng bagay, sa damit, lalong-lalo, yang mask po. ‘Pag na-recycle po yan, nakadikit po yan sa mask na yan. So dapat yung frequency niyan, pag nakita po nating moist na yung mask, basa na, dirty na, palitan na po agad.”

Ang mga mask na gawa sa tela naman ay dapat na nilalabhan araw-araw, sabi ng doktor.

“Everyday din po yun dapat. Sa gabi, pag-uwi, wash kaagad yun. Lukewarm water, sabunin po talaga, disinfect.”

Maganda rin kung maibibilad sa araw ang mga nasabing mask kinabukasan, ani Baello.

--Teleradyo, 7 January 2022