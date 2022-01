Rizal bust, maitatayo na sa Paris matapos ang isang dekadang paghihintay

PARIS - Kasabay ng ika-125 anibersaryo ng kamatayan ng pambansang bayaning si Gat Jose Rizal, kinumpirma ng Philippine Embassy sa Paris na matutuloy na ang planong pagtatayo ng bust ni Rizal sa Paris.

“May regalo ngayon ang gobyerno ng France para sa gobyerno ng Pilipinas para sa next year na 75th anniversary ng diplomatic relations, mayroon kaming plano na magkaroon ng installation ng bust sa Place Jose Rizal sa 9th Arrondissement sa Paris,” pahayag ni Ambassador Junever Mahilum-West, Philippine Ambassador to France.

Isasabay sa ika-161 kaarawan ni Dr. Jose Rizal sa June 19 2022 ang pagtatayo ng bust sa Place Jose Rizal.

“After our last discussion at the Mairie de Paris, we’re very positive about that project”, dagdag ni Mahilum-West.

Si Gerald Lartigue, isang French artist ang nag-ukit ng imahe ni Rizal na ilalagay sa Place Jose Rizal.

Matatandaang isinulong ang proyekto ni dating Ambassador Rora Tolentino noon pang 2010. Naantala ang paglalagay ng bust ni Rizal dahil sa technical problem dahil masyado umanong mabigat ang mga materyales na gagamitin.

Maaaring maapektuhan daw ang linya ng train sa ilalim ng plaza. Para sa Filipino community sa Paris at miyembro ng Knights of Rizal at Damas napakagandang regalo ito ng Pransya para sa mga Pilipino.

“On behalf of the Knights of Rizal thank you so much for sharing us your time. Thanks for working so hard for this project,” sabi ni Sir Ferdinand Suba, isa sa mga opisyal ng KOR.

Taong 1883, unang nakarating sa Paris si Rizal bago tumulak sa Madrid. Noong 1885 hanggang 1886 naman nagpakadalubhasa sa Paris bilang doktor si Rizal sa ilalim ng ophthalmic surgeon na si Dr. Louis de Wecker.

Noong 1891 tinapos naman ni Rizal sa Biarritz, France ang nobelang El Filibusterismo.

Ang bust ni Rizal sa Paris ang magsisilbing simbolo ng magandang relasyon ng Pilipinas at Pransya.

