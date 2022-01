Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagbukas na para sa application for certification ng self-administered at home test COVID-19 kits ang Food and Drug Administration (FDA).

Ito ay sa gitna ng panawagan para sa mass testing at sa biglaang pagdami ng mga nagpapa-test kontra coronavirus.

Pero ayon kay FDA Deputy General Director Oscar Gutierrez, kailangan pa ng guidelines para sa tamang paggamit ng mga ito.

"Kailangan po natin ng guidelines on the use, reporting system, even disposal of the waste, interpretation of the test results and what actions should the individual take when he finds out that he is positive, so kailangan po natin ng algorithm from the DOH," ani Gutierrez.

Una nang nasabi ng Department of Health na wala pang rehistradong self-administered testing kits.

"Wala pa hong rehistrado ang FDA na self-adminsitered test kits, may kaibahan ang antigen na nasa merkado natin at yung self-administered test kits, 'yung nabibili sa drug stores o online kailangan rehistrado sa FDA, at ang gumagamit nito ay HCWs. Kasi 'yung koleksiyon ng specimen ay kakaiba kaysa sa self-administered. Nasopharyngeal ang ginagamit dito, ibig sabihin mas malalim, at di kaya ng ordinaryong tao, kailangan guided ng healthcare professionals," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa ngayon ay may 89 na COVID-19 tests na accredited ng FDA na matatagpuan sa kanilang website.

Oras na maaprubahan ng FDA ang mga self-administered at home test kit, kailangan ng pakikipagtulungan ng publiko para sa reporting ng mga positibong resulta, ayon sa DOH.

"Kailangan lang sa mga gagawa nito, i-link pa rin nila sa LGU at epidemiology and surveillance unit, kasi ang pakay naman ng testing ay para makita kung sino ang positive at magkaroon ng contact tracing sa mga nahawa o naexpose sa positive case na ito," ani DOH Undersecretary Myrna Cabotaje.

Habang naghihintay naman ng resulta mula sa mga test na ginawa sa accredited testing centers, paalala ng infectious disease expert na si Dr. Marissa Alejandria na manatiling naka-isolate.

"Ang advice natin sa public is to isolate right away even if with just very mild symptoms, kahit wala pang result, walang test, o wala pang result ang test, isolate, kasi baka mahawa ang buong household," ani Alejandria.

-- Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News

