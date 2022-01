AUSTRALIA – Nagbigay ayuda sa mga kababayan sa Pilipinas ang mga Filipino sa Australia sa pamamagitan ng paglulunsad ng Christmas show for cause na “Pasko at Bayle sa Brisbane” o PBB sa pangunguna ng Filipino Australian Brisbane Society o FABS in partnership with iWantTFC at The Filipino Channel. Ginanap ang programa noong ika-12 ng Disyembre, 2021 sa Indooroopilly. Kabilang sa fundraising event ang iba’t ibang Pinoy street food at drinks, night bazaar, mga palarong Pinoy, Christmas carols, social dancing o bayle, Zumba at nagkaroon din ng mga pa-raffle at maraming pang ibang exciting activities.

“Pasko at Bayle sa Brisbane,” ang Christmas show for cause na inilunsand ng Filipino Australian Brisbane Society noong December 12, 2021

Ilan sa mga nabiyayaan ng ayuda ang mga benepisyaryong kababayan sa Pilipinas tulad ng mga bata sa T’Boli ethnic group sa Lake Sebu, South Cotabato, isang PWD mula sa Cebu na kasama sa matinding hinagupit ng bagyong Odette, ang mga batang kambal mula sa Bukidnon na parehong may cerebral palsy at maraming pang ibang grupo ng kabataan.

Ang mga batang Pilipinong recipient ng fundraising Christmas show ng Filipino Australian Brisbane Society

Sa panayam ng TFC News kay Dixie Morante, Presidente ng FABS, malayo man sila sa Pilipinas, hindi nakalilimot ang mga Filipino sa Australia sa pagmamalasakit sa mga nangangailangang kababayan.

"Ang Pasko ay simbolo ng liwanag, pagasa at pagsaya dahil ang pagdating sa mundo ng sanggol na si Jesus, ang ating Tagapagligtas, ay pinagdiriwang natin. Sa aming taga FABS, ang Pasko ay para sa mga kabataan lalong-lalo na sa mga may kritikal na pinagdadaanan, may malubhang sakit, may kapansanan. Dahil sa pandemya maraming nawalan ng kabuhayan, nawalan ng pag-asa umusad ang buhay...nagkaroon ng hindi magagandang kaisipan at depresyon.

Gusto naming bigyan sila ng konting ligaya at saya sa munting kakayahan na pwede namin maibahagi habang kami ay nagdiriwang din ng kapaskuhan. Marami sa amin dito sa Australia ay gumagawa ng paraan upang maibsan ang kalungkutan at pagka-homesick kaya ito din ang isang paraan para lumigaya at ipagdiwang namin ang selebrasyon ng Paskong Pilipino.

Masarap ang tumanggap pero mas masarap ang magbigay lalo na sa Pasko," sabi ni Morante.

Samantala, ilang grupo ng Filcom sa Australia ang nagbigay parangal naman sa mga sakripisyo at makabuluhang kontribusyon ng mga katangi-tanging ina at ama ng tahanan. Pinangunahan ng Narra Co-op Ltd at Flagcom ang event.

Ang mga pinarangalan bilang Mother and Father 2021 na pinangunahan ng Narra Co-op Ltd at Flagcom noong December 11, 2021

Ang mga sumusunod ang mga pinarangalan bilang Mother and Father 2021:

Miriam Solo Scott - Achiever Mother of the Year

Fe Mendoza Ayson - Role Model Mother of the Year

Maximo Acosta Jr. - Role Model Father of Year

(left) Achiever Mother of the Year: Miriam Solo Scott | (middle) Role Model Mother of the Year: Fe Mendoza Ayson | (right) Role Model Father of the Year: Maximo Acosta Jr.

Charity Mother and Father 2021:

Leo Milo – Charity Father of the Year

Ed Escultura – Runner up

Doris Ponferrada – Charity Mother of the Year

Mercy Jones - Runner up