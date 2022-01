Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nanawagan ang World Health Organization (WHO) na huwag balewalain ang coronavirus disease (COVID-19) omicron variant kahit na "less severe" ang ipinapakitang sintomas nito.

Ayon sa WHO, ang mild na sintomas ng omicron ay nakikita sa mga bakunadong indibidwal. Pero sa bilis ng pagkalat nito, hindi malabong dumapo ang variant sa isang taong hindi pa nababakunahan o may ibang karamdaman.

"We do know that Omicron is causing less severe disease. But it doesn’t mean that it is 'just a mild disease.' Omicron is not the common cold. It can still cause severe disease particularly among people who are not vaccinated, but of course people of older age, people with underlying conditions," ani WHO Technical Lead for COVID-19 Dr. Maria Van Kerkhove.

Kung patuloy anila itong kakalat, lalong mabibigyan ng pagkakataon ang virus na mag-mutate o magbago.

Kung hindi mapoprotektahan ang malaking bahagi ng populasyon sa pamamagitan ng bakuna, maaaring hindi lang omicron ang magiging huling variant of concern.

Dahil dito, panawagan ng mga eksperto sa buong mundo na protektahan ang sarili sa harap ng mas nakakahawang variant.

Nitong Biyernes, nasa 21,819 ang bilang ng mga bagong nagka-COVID-19. Nasa 40 porsiyento naman ang positivity rate sa bansa na pinakamataas mula nang magsimula ang pandemya.

Ayon sa OCTA Research, hindi malabong maging laganap ang omicron variant lalo na sa Metro Manila.

"There is a doubling time right now of 2.2 days which is an omicron signature. So It is very likely po that in the next couple of weeks, omicron will become the dominant variant here in the capital. It will be very scary for the next few weeks, but we simply have to be patient and we have to wait until this wave passes over our beloved country," ani OCTA Fellow Fr. Nicanor Austriaco.

Naaalarma naman ang isa pang fellow na si Guido David na posibleng umabot na rin ang omicron variant sa labas ng Metro Manila.

"So far hindi pa naman natin nakikita 'yung pagbagal ng pagdami ng kaso because 'yung positivity rate ay tumataas. Most likely dahil ito sa nasabi ni Fr. Nicanor na merong omicron variant na most likely kumakalat na sa atin. May nakikita na rin tayong pagtaas sa ibang parts ng Pilipinas tulad sa Visayas at Mindanao. May nakikita na ring bahagyang pagtaas so medyo concerning 'yan na baka umabot na rin sa ibang parte ng bansa sa ngayon," ani David.

Nakikita naman ng DOH na mild ang sintomas na ipinapakita ng isang tao na tinatamaan ng omicron.

"Very clear na 'yung hospitalization especially among the vaccinated, mababa talaga siya. Hindi siya sumunod katulad noong sa Delta, nakita natin marami talagang nagkasakit at severe. 'Yung mga pasyente ko at that time sunog talaga 'yung baga. Ngayon ang mga nakikita namin sa ospital 'yung lungs are not as severely affected," ani DOH Technical Advisory Group Member Dr. Edsel Salvana.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News