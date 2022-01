Makalipas ang higit dalawang buwan matapos mangyari ang pagpatay ng isang babae sa bayan ng Sta. Barbara, Iloilo, 4 ang kinasuhan ng pulisya kaugnay dito, kabilang ang isang dating alkalde.

Pormal na isinampa ng Iloilo Provincial Police Office nitong Huwebes ang kasong murder laban kela dating San Dionisio Mayor Peter Paul Lopez, asawa niyang si Saliha Lopez at ang mga anak niyang lalaki na sina Carlos Paul Lopez at Felix Paul Lopez, sa Iloilo Hall of Justice.

Kasamang sinampahan kasong murder ng mga awtoridad ang anim na iba pang sangkot umano sa pagpatay sa biktima na si Claire Diergos, 36.

Ayon sa mga awtoridad, sinampa nila ang kaso matapos makumpleto nila ang mga sinumpaang salaysay ng mga saksi sa pagpatay kay Diergos.

Noong October 26, 2021, natagpuan sa loob ng kaniyang sasakyan si Diergos na duguan at nakabalot sa isang comforter. Nilaslas ng kutsilyo sa leeg ang biktima na may mga tama din ng saksak sa katawan at kamay, ayon sa pagsusuri ng pulisya.

Ang mag-asawang Lopez at ang dalawa nilang anak ay itinuturong mastermind umano sa brutal na pagpatay sa biktima. Isa sa mga motibo sa krimen ay pagseselos, ayon sa mga awtoridad.

Sa pahayag na inilabas ng isa sa mga anak ng dating mayor, hindi umano sila mamatay ng tao.

"We are lenders. We are car dealers but surely we are not killers," ani Christian Paul Lopez sa kaniyang social media account.

Nagpasalamat sa pamamagitan ng kanyang social media account ang kapatid ni Diergos sa pagusad ng kaso ng biktima.

— Ulat ni Rolen Escaniel

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC