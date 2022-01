CAVITE – Tutol si Cavite Governor Jonvic Remulla na magpatupad ng lockdown sa probinsya sa kabila ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Sa Facebook post Biyernes, sinabi ni Remulla na hindi na kakayanin ng lalawigan ang panibagong lockdown at marami ang maaapektuhan.

“We cannot afford another lockdown. Masyadong maraming maapektuhan. So please take responsibility for yourself and the ones you love,” ani Remulla.

Gayunman, hinimok ni Remulla ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay hangga’t maaari.

Idiniin niya rin ang pagbabawal sa sabong, basketball, at iba pang contact sports.

“Makakaraos din tayong lahat. Kaunting ingat lang ang kailangan. Dagdagan ang kapraningan para sa kalusugan. Have faith: The beginning of the end of all this madness is upon us,” ani Remulla.

Sa datos mula sa Department of Health-Calabarzon nitong Huwebes, nasa kabuuang 1,370 ang mga aktibong kaso sa Cavite.

Bagama't may ilang isolation facility at ospital ang nagre-report na puno, lumalabas sa datos ng DOH na 25 porsyento pa lang ang paggamit ng ICU, 23 porsyento sa ward beds, at 33 porsyento sa isolation bed.

“Bagama’t mabilis ang pagkalat, ang mga may amats ay kadalasan mild cases lang. Kaunting sinat, sipon, ubo at sore throat. Malaking bagay na mataas ang vaccination rate natin. Ganon pa man ay karagdagang ingat pa rin ang kinakailangan,” ani Remulla.

Sumirit muli ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos ang Kapaskuhan. Nitong Huwebes, nakapagtala ang DOH ng higit 17,000 kaso.

