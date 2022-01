CAVITE— Puno na ang isolation facility sa Bacoor City dahil sa pagdami ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod.

Ayon kay Bacoor City Mayor Lani Revilla, muling magrerenta ang lokal na pamahalaan ng apartelle para gawing isolation facility ng mga may sakit na walang solong kuwarto sa bahay.

“Ang atin pong isolation facility, ang Ciudad Malasakit dito po sa may Habay, ay puno kaagad in 2 days. Noong December, 2 lang ang pasyente natin at nu’ng nagsimula ho tayong magpa-antigen testing din po sa atin pong city hall ay dumami ho ang mga nagkaroon po ng positive cases,” ani Revilla.

“Nagdadala na ho tayo [ng pasyente] sa may Silang, Cavite.”

Mula nitong Miyerkoles, umabot na sa 414 ang mga aktibong kaso sa Bacoor.

“Nakikita ho natin talaga ang nakakagulat na pagtaas [ng mga kaso] dahil noong December, halos zero na ho ang ating mga COVID positive cases at minsan sa 1 araw, 1, 2, 6,” saad ni Revilla.

Hinimok ni Revilla ang konseho ng lungsod na bumalangkas muli ng ordinansa para ibalik ang curfew mula alas-12 ng hatinggabi hanggang alas-4 ng madaling-araw.

Naglabas na ng kautusan ang city hall para ipagbawal ang paglabas sa bahay ng mga indibiduwal na hindi bakunado kontra COVID-19.

Sumirit muli ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos ang Kapaskuhan. Nitong huwebes, nakapagtala ng higit 17,000 kaso.

