Inaresto ng mga awtoridad ang isang 35-anyos na babae na nagpapanggap umanong Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) agent sa isang buy-bust operation sa Calabanga, Camarines Sur nitong Huwebes.

Higit P350,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang narekober sa kaniya sa naturang operasyon sa inuupahan nitong bahay sa Barangay San Roque.

Ayon kay PDEA Camarines Sur provincial officer Mark Anthony Viray, nakaraang taon pa nila minamanmanan ang suspek na kasama sa listahan ng provincial target list drug personalities nila sa probinsiya.

Nagpapakilala rin umanong PDEA agent ang suspek sa buy-bust.

"She is a notorious drug personality. May mga report na nag-extort siya ng money from other drug personalities and at the same time, para sa kanya na bumili. That's why naging target talaga siya ng operation namin," ani Viray.

Inaresto din ng mga awtoridad ang tatlo pang kasamahan ng suspek na umano'y kasabwat niya sa pagbebenta ng ilegal na droga.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek.

— Ulat ni Karren Canon

