Siyam na taong na-expose sa 1 sa 2 pasyente na may omicron variant ang nagpositibo sa COVID-19 sa Camarines Sur.

Ayon sa Department of Health Bicol, fully recovered na ang 2 pasyente na mga mula sa bayan ng Bombon at Tigaon, Camarines Sur.

Pero 9 sa 105 na close contact ng pasyente mula Tigaon ang nagpositibo sa COVID-19.

Ipinadala na ng ahensiya ang resulta ng specimen ng mga ito sa Philippine Genome Center para sa genome sequencing para malaman kung nahawaan din sila ng omicron variant.

Mabilis na nakakahawa ang omicron variant kumpara sa ordinaryong strain ng COVID-19, ayon sa DOH, kaya umapela ito sa mga Bicolanong sumunod pa rin sa mga ipinapatupad na public minimum health standards kagaya ng pagsuot ng face mask at pag-iwas sa mga matataong lugar.

Hinihikayat din ng DOH na magpabakuna na ang hindi pa nababakunahan para makaiwas sa malalang sintomas ng COVID-19.

Ngayong may 2 kaso na ng omicron na naitala sa Bicol, nanawagan si Department of the Interior and Local Government regional director Anthony Nuyda sa mga lokal na pamahalaan na limitahan ang pagpapalabas ng bahay sa mga hindi pa bakunado.

Sa pinakahuling datos ng DOH, 53% pa lang sa target na populasyon sa Bicol ang nababakunahan kontra COVID-19.

Sa kabuuan, umabot na sa 47,090 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Bicol simula noong nakaraang taon. Nasa 4.30% o 2,027 nito ang aktibong kaso habang 1,999 na ang total na bilang ng namatay. — Ulat ni Karren Canon

