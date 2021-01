SAPUL SA CCTV: Ang mga huling oras ni Christine Dacera

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Maraming video na ang kumalat sa social media tungkol sa mga pangyayari sa City Grand Garden Hotel sa Makati City kung saan namatay ang flight attendant na si Christine Dacera.

Sa CCTV footage na ibinigay sa ABS-CBN News na kuha sa hallway ng 22nd floor ng hotel noong Disyembre 31, makikita ang grupo ni Dacera na lalabas ng room 2209 para lumipat sa kabilang kuwartong 2207. Ang oras ay 11:21 p.m.

Makalipas ang mahigit 17 minuto, muli silang bumalik sa kanilang kuwarto kasama si Dacera.

Bandang 2:50 a.m. noong Enero 1 ay lumabas muli si Dacera kasama ang isang lalaki at muling lumipat sa kabilang kuwarto.

May dumating na mga room boy at nagdala ng extra bed.

Bumalik si Dacera sa kanilang kuwarto sa 2209 kasama ang isang lalaki.

Sa mga sumunod na minuto, ilang lalaki ang naglabas-masok sa kuwarto at lumilipat sa kabilang kuwarto.

Bandang 3:15 a.m. ay lumabas din si Dacera at lumipat sa kabilang kuwarto.

Noong 3:21 a.m. ay lumabas naman mula sa 2207 ang isang lalaki at pumunta sa room 2209.

Lumabas ang tatlong lalaki at sinundo si Dacera na pabalik sa room 2209.

Noong 4:39 a.m. ay lumabas ng room 2209 si Dacera kasama ang isang lalaki at bumalik sa kabilang kuwarto. Noong 4:52 a.m. ay muling bumalik silang dalawa sa room 2209.

Bandang 5:05 a.m. makikitang nakikipaghabulan pa sa hallway si Dacera sa kanyang kaibigan.

Noong 6:23 a.m. mula sa kabilang kuwarto ay binuhat pabalik sa room 2209 si Dacera ng isang lalaki, pero si Dacera pa mismo ang nagbukas ng pinto ng kuwarto.

Noong 7:23 a.m. ay isa-isang nag-alisan na ang mga nasa room 2207 at nakuhanan silang sumakay ng elevator.

Bandang 9:02 a.m. ay may isang lalaki mula sa room 2209 ang umalis na rin.

Noong 12:22 ng tanghali ay bumukas ang kuwarto nina Dacera at sumilip ang isang lalaki. May dalawang lalaki ang kumatok sa pinto ng room 2209 at kinausap ang mga nasa loob.

Dito na makikitang isang wheelchair ang dinala sa kuwarto nina Dacera.

Nang ilabas ng kuwarto si Dacera sakay ng wheelchair ay dinala siya sa clinic ng hotel bago dalhin sa hospital kung saan siya dineklarang dead-on-arrival.

–Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News