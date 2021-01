Presyo ng baboy sa ilang palengke umabot na ng P400 kada kilo

Binabantayan ng isang tindero ang kaniyang panindang baboy sa isang palengke sa Quezon City. ABS-CBN News/Screengrab

Pumapalo na sa P400 kada kilo ang presyo ng baboy sa ilang palengke sa Kamaynilaan, batay sa pag-iikot ng ABS-CBN News.

Sa Muñoz Market, nasa P400 ang kada kilo ng liempo, habang P350 ang naman ang kada kilo ng laman.

Sa Kamuning Market sa Quezon City, nasa P380 na ang kada kilo ng liempo habang P350 naman para sa kasim.

Malayo ito sa P190 kada kilo na suggested retail price (SRP) ng pige at kasim, at P225 na SRP ng liempo na inilabas ng Department of Agriculture.

Paliwanag ng mga tindero, pahirapan ang pagkuha ng supply ng baboy ngayon.

"Sabi ng nagde-deliver sa amin dito, wala pong makuhang baboy. Ang baboy namin sa puwesto, apat o lima dati. Ngayon dalawa di pa maubos eh," ayon sa tinderong si Reynaldo Ola.

Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), 70 porsiyento o 4.5 milyong baboy ang nawala sa Luzon dahil sa African Swine Fever.

Nasa 1.5 milyong baboy na lang umano ang natitira na nanganganib na ring maubos. Nangangamba na rin umano ang mga hog raiser na mag-alaga dahil sa takot na malugi.

"Walang magte-take risk na papasok kasi kung maglalagay ka ng facility or mag-aalaga ka ng baboy tapos araw-araw eh pag-iisipan mo na baka matamaan 'yung alaga mo, hindi worth it na 'yung worry mo is ma-wipe out 'yung alaga mo," ani Rosendo So, SINAG chairman.

Sa ngayon, sa Mindanao at Visayas kumukuha ng dagdag na suplay ng baboy ang Luzon. Pero maging ang South Cotabato at ilang bahagi ng Davao, tinamaan na rin ng ASF ayon sa SINAG.

Ayon kay Agriculture Undersecretary Kristine Evangelista, sinisikap nilang paramihin ang supply ng baboy sa Mindanao para hindi tuluyang maubusan ng baboy ang bansa.

"We have to make sure na lahat ng ASF-free mapondohan natin para dumami ang kanilang safe meat at mapadala natin sa Metro Manila kung saan nga po ngayon eh nakakaranas tayo ng kakulangan," ani Evangelista.

Umaabot na rin sa P170 hanggang P200 ang kada kilo ng manok matapos ang holiday season, mas mataas sa P130 na SRP.

"Maraming mga naluging magmamanok noon at they decided huwag na lang ipagpatuloy ang kanilang negosyo and this greatly affected our inventory at ripple effect kaya po tumaas ang presyo," ani Evangelista.

Pinag-aaralan na rin ng DA na itaas ang mga SRP.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News