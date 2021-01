Pinoy medical frontliners sa Kuwait, kasama sa naunang nabakunahan kontra COVID-19

Kabilang ang mga Pilipino medical frontliner sa mga nakatanggap ng libreng bakuna kontra COVID-19 na hatid ng gobyerno ng Kuwait.

Isa si Rogel Bien sa mga naunang batch ng Pinoy nurse ng Ministry of Health na naturukan ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine.

“I decided to take this vaccine dahil naniniwala ako na this is the only solution to stop this pandemic. Sa una, medyo natakot ako. Nawala din iyong takot ko dahil naniniwala ako na dumaan ito sa masusing imbestigasyon ng mga siyentipiko. Wala po tayong dapat ikatakot,” sabi ni Bien.

Isa si Pinoy nurse na si Rogel Bien sa mga nakatanggap ng libreng Pfizer-BioNTech vaccine sa Kuwait. Larawan mula kay Rogel Bien

Kasama si Bien sa mga Pinoy nurse na nakatalaga sa Kuwait Vaccination Center. Karamihan sa mga Pinoy ay naka-assign sa VIP Section ng vaccination area.

Si Dr. Cristina Cura naman ang naunang Pinoy na doktor na binakunahan ng Pfizer-BioNTech sa Kuwait.

“As a frontliner, we see many patients everyday. Hindi tayo nakakasigurado kung sino ang may COVID o wala. So I decided to be protected. Kaya I opted to have the vaccination,” sabi ni Cura.

Aniya, wala naman siyang naramdamang kakaiba matapos siyang mabakunahan.

“Meron lang pain sa injection site on the first day. Parang sinuntok. Pero on the next day, wala na. And then, the other side effects, hindi ko naramdaman 'yong sinasabi nilang muscle pains, headache. Wala akong naramdaman,” sabi niya.

Si Dr. Cristina Cura ang unang Pilipinong doktor na nagpabakuna ng Pfizer-BioNTech vaccine kontra COVID-19. Larawan mula kay Dr. Cristina Cura

Bagama't nagsimula na ang pagbabakuna ng mga Pinoy health workers sa Kuwait, maraming mga manggagawang Pinoy ang nagdadalawang-isip pa rin kung magpapabakuna ba sila o hindi.

“Hindi po ako talaga magpapa-vaccine kasi hindi pa ako sure talaga. Siyempre, nandoon ang fear namin about it kasi ‘di ba, usually, 'pag vaccine, it takes years para i-trial,” sabi ni Christina Flores.

Ayaw pa rin munang magpabakuna ni Arvin Tercenio. Para sa kaniya, kayang labanan ang virus ng pag-eehersisyo araw-araw at sapat na pagkain.

“At saka, natatakot din po ako sa magiging epekto po dahil ako po ay may allergies sa mga gamot,” sabi niya.

Para sa iba, mas mabuti na ang maging sigurado at protektado lalo na sa trabaho nila.

“Magre-register pa po ako para sa vaccine. Kailangan po natin iyan sa protection,” sabi ni Glen Dioso, receptionist sa Jarallah German Specialized Clinic.

Proteksiyon sa sarili at sa mga makakasalamuhang tao din ang rason ni Joel Recones para magpabakuna.

“Willing naman ako magpa-inject ng anti-COVID vaccine. Wala naman naririnig na side effects ng mga na-injection. So, at least, safe. Para safety na rin sa akin at para sa mga tao na nakakasalamuha ko,” sabi ni Recones.

Payo ni Dr. Cura sa mga may agam-agam sa pagbabakuna kontra COVID na huwag matakot.

“This vaccine has undergone three phases of trials kaya it has been proven 95 percent safe. Please get vaccinated so you’ll be protected,” ani Cura.

Batay sa ulat nitong Miyerkoles ng Department of Foreign Affairs, umabot na sa 13,001 ang kabuuang bilang nga mga Pilipinong nasa ibang bansa ang nagkasakit ng COVID-19.

Ang bilang ng aktibong kaso ay 3,621, ang mga gumaling ay 8,446, at ang namatay ay 934.

