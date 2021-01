Pinoy ang HK resident na nag-positibo sa bagong COVID-19 variant: DOH

Naka-face mask ang mga tao habang naglalakad sa Causeway bay sa Hong Kong noong Pebrero 21, 2020. Tyrone Siu, Reuters

MAYNILA — Kinumpirma ngayong Huwebes ng Department of Health (DOH) na Pilipino ang Hong Kong resident na nag-positibo sa bagong variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19.

Sa pahayag ng DOH, sinabi ng ahensiya na stable ang kondisyon ng Pinoy, na isang babaeng domestic helper. Kasalukuyan din umano itong naka-isolate.

Taga-Cagayan Valley region ang 30 taong gulang na babaeng sumakay sa PR Flight 300 mula Maynila patungong Hong Kong noong Disyembre 22.

Umalis siya ng Cagayan Valley noong Disyembre 17 at dumating sa Maynila kinabukasan, kung saan sumailalim siya sa quarantine, alinsunod sa protocol ng kaniyang pinagtatrabahuhan.

Noong Diysembre 19, dumaan sa RT-PCR test ang babae at lumabas ang negatibong resulta dito.

Nakalipad siya sa Hong Koong noong Disyembre 22 at agad nag-quarantine.

Pero noong Enero 2, sumailalim ulit siya sa isa pang RT-PCR test at nakitang positibo siya sa variant ng SARS-CoV-2 na unang naiulat sa United Kingdom at pinaniniwalaang mas mabilis maikalat.

Ayon sa DOH, bukod sa contact tracing sa iba pang pasahero ng nasabing flight, nagsasagawa na rin ng tracing sa Cagayan Valley at Metro Manila ng mga close contact ng Pinay.

Kung positibo ang mga sample na makukuha sa contacts, sasailalim din ang mga ito sa whole genome sequencing.

Para kay Dr. Anna Ong-Lim, miyembro ng technical advisory group ng DOH, mahirap matukoy kung sa Pilipinas nga talaga nakuha ang virus, lalo't sumailalim siya sa pangalawang test sa Hong Kong noong Enero.

Hindi rin naman ibig sabihin nito na wala pa ang UK variant ng virus sa bansa.

"We have to realize 'no, imposible namang forever natin mabakuran 'yong Pilipinas na walang papasok eh," ani Lim.

"Ang pinakamahalaga is ano ba 'yong worst case scenario na inaasahan natin kung saka-sakaling makapasok 'tong UK variant sa Pilipinas," dagdag niya.

Tila nanumbalik ang panahon na nag-uumpisa pa lang kumalat ang COVID-19 sa buong mundo.

Muling inulit ni Health Secretary Francisco Duque III ang kaniyang naging pahayag noon pagdating sa posibilidad na ma-detect ang UK variant sa bansa.

"It’s not a question of if, it’s a question of when. That’s why we’re ramping up our health systems capacity, isolation [and] quarantine facilities, and of course our biosurveillance capacities," ani Duque.

Ayon naman sa OCTA Research, habang wala pang bakuna at wala pa ring nakikitang UK variant, mas lalong dapat gawin ng publiko ang pagsuot ng face mask at face shield, at physical distancing.

"What we understand of the new variant is it's more infectious, therefore it is more important for us to really apply these standards," ani Guido David ng OCTA Research.

"Failing to use one of these standards, for example, not wearing the face mask properly, could mean that we are at a much higher risk of becoming infected," dagdag niya.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

