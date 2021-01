Parang sindikato: Opisyal nababahala sa pekeng COVID-19 test results ng Boracay tourists

Boracay Island nang muling magbukas sa mga turista noong Oktubre 1, 2020 sa gitna ng COVID-19 pandemic. Retrato mula kay Stanley Buenafe Gajete

Nababahala ang isang lokal na opisyal sa dumaraming bilang ng mga turista sa Boracay na nahuhulihang may pekeng COVID-19 test results.

Ayon kay Aklan Provincial Administrator Selwyn Ibarreta, karamihan sa nakukuha nilang pekeng COVID-19 test result ay galing sa isang malaking ospital sa Metro Manila.

Kaya hinala ng mga lokal na awtoridad ay posibleng may sindikato sa likod ng pamemeke.

"Nagdududa kami na may syndicate in Metro Manila na ginagamit ang letterhead ng lab na ito. But then lahat kasi ng sinu-submit sa amin, vini-verify natin sa lab na supposedly nag-issue," ani Ibarreta.

"We're not suspecting the hospital ha. 'Yon lang siguro, ginagamit ng iba kasi madaling gayahin ang result," paliwanag niya.

Muling nagbukas ang top tourist destination sa Boracay sa mga turista noong Oktubre 1 pero kailangan munang magpresenta ng mga pupunta roon ng negatibong COVID-19 test result.

Another female tourist from Metro Manila was arrested in Boracay on Thursday afternoon after presenting a fake RT-PCR test for COVID-19. This brings the total number of tourists held for fake swab test results since December to 19. @ABSCBNNews pic.twitter.com/d6B6KRKYII — Bianca Dava 🐈🐾 (@biancadava) January 7, 2021

Umabot na sa 19 na turista sa Boracay ang inaresto ng mga awtoridad dahil sa pememeke umano ng COVID-19 test results, kabilang ang isang babaeng galing Maynila na hinuli nitong hapon ng Huwebes sa Caticlan Airport.

Ayon sa mga awtoridad, kopyang-kopya ng mga pekeng result ang lehitimong mga test result.

Kaya para makasiguro, kanilang tinatawagan ang mga clinic na nag-issue ng mga result.

"Sa labs, naglalagay na sila ng QR code. Lumalabas kung kanino na-issue at kung ginamit ng iba. Kung fake, 'di lumalabas ang name kanino in-issue," paliwanag ni Ibarreta.

Agad dinala sa quarantine facility sa Kalibo ang mga hinuli at isinailalim sa swab test at 14-day quarantine.

"Karamihan sa nahuhuli, magbabarkada. Mayroon din magkakapamilya," ani Col. Esmeraldo Osia Jr., hepe ng Aklan police.

Nahaharap ang mga turista sa reklamong falsification of documents at paglabag sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act.

Mas hinigpitan na rin ng lokal na pamahalaan ang kanilang seguridad kasunod ng sunod-sunod na insidente ng pamemeke ng requirements.

Samantala, iminungkahi naman ng Malay local government unit sa COVID-19 Inter-Agency Task Force ng Western Visayas na idaan sa mandatory antigen testing ang mga manggagawang Aklanon bago pabalikin ang mga ito sa Boracay.

Ito'y kapag aalis sila ng isla nang higit 12 oras.

"Dini-discourage muna ang workers natin na huwag mag-day off at bakasyon (sa mainland) then babalik na lang sa Boracay, 'di man lang nate-test... that's very risky," ani Malay Mayor Frolibar Bautista.

"Base sa resolusyong dina-draft, 'pag ang isang worker sa Boracay, may planong lumabas ng Boracay, dapat siya'y makabalik within 12 hours. 'Pag sumobra doon, kailangan na ng antigen test," ani Athena Magdamit ng Malay Municipal Health Office.

Noong Disyembre, higit 1,600 tourism workers sa Boracay ang sumailalim sa swab test. Lahat sila'y negatibo sa COVID-19.

Ipagpapatuloy ang testing sa iba pang residente ng isla sa Enero 18.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News

