NCRPO bumuo ng task force para sa Dacera case

MAYNILA — Bumuo ang National Capital Region Police Office (NCRPO) ng isang special task force na tututok sa kaso ng pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera, sabi ngayong Huwebes ng hepe nito na si Brig. Gen. Vicente Danao Jr.

Sa panayam ng ABS-CBN kay Danao, sinabi rin nitong balewala na ang ultimatum na ibinigay ni Philippine National Police chief Gen. Debold Sinas kaugnay sa pagsuko ng mga taong idinadawit sa pagkamatay.

Inamin ni Danao na kulang-kulang ang iprinesentang ebidensiya ng mga pulis nang maghain ng reklamo laban sa mga tinuturing nilang suspek.

Hindi pa rin aniya makumpirma ang anggulo sa droga dahil hinihintay pa ang resulta ng toxicology report.

"We have to collate pieces of evidence that are lacking," ani Danao.

Magugunitang napalaya na mula sa pagkakadetene gabi ng Miyerkoles ang 3 suspek sa kaso ni Dacera, na natagpuang patay sa isang hotel sa Makati noong Enero 1.

Nagbabala si Danao na naka-monitor sila sa mga tinuturing nilang suspek sakaling may balak tumakas sa mga ito.

Nagpasalamat naman ang NCRPO sa tulong ng National Bureau of Investigation sa imbestiasyon.

"We welcome that development - NBI, lalo na kung may mga additional equipment, lalo na sa forensic pathology," ani Danao.

Nitong Huwebes, inuwi na sa General Santos City ang labi ni Dacera.

Sa paunang medico-legal report ng pulis, "ruptured aortic aneurysm" ang tinukoy nitong sanhi ng pagkamatay ni Dacera. Pero, kalaunan, sinabi ng Makati police na posibleng rape-slay ang nangyari.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC