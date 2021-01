Makeshift laboratory ng shabu sa Cainta, sinalakay

MAYNILA - Isang makeshift na laboratory ng ilegal na droga ang sinalakay at isinara ng mga tauhan ng PNP at PDEA sa Cainta, Rizal Huwebes ng tanghali.

Ayon sa mga awtoridad, isang "Jose" mula sa Brgy. San Andres, Cainta ang nagpabook sa isang door-to-door delivery services para magpadala ng package sa isang hotel sa Maynila.

Sinuri ng delivery rider and bag na naglalaman ng package. Sari-saring biskwit at tinapay ang nasa ibabaw pero nang susuriin nya raw ang iba pang item sa ilalim ay hindi na pumayag si Jose at pinilit na siyang umalis.

Labis ang pagdududa ng rider kaya nang makakita siya ng pulis ay humingi siya ng tulong at nadiskubre nila na ang nasa ilalim ng bag ay hinihinalang shabu.

Pinuntahan ng PNP Drug Enforcement Group at PDEA ang bahay ni Jose. Pagpasok sa bahay ay nakita ang makeshift kitchen laboratory, mga ilang bote ng kemikal, mga tabletas at hinihinalang shabu.

Isang babae ang inabutan sa bahay habang ang kaniyang kinakasama na si Jose ay nakatakas.

Inaalam pa sa inventory ng PDEA ang halaga ng lahat ng nakumpiskang gamit at mga ilegal na droga.--Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

